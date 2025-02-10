Белый дом: Трамп отказался раскрыть, когда и как часто общался с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп отказался раскрыть подробности своего общения с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-пул Белого дома.

В Кремле отреагировали на слова Трампа о разговоре с Путиным

Глава государства не сообщил, когда и как часто у него происходили эти беседы.

Ранее Трамп заявил, что поговорил по телефону с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

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