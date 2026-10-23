Демограф объяснил, почему женатые мужчины и родившие женщины живут дольше

Заведующий сектором воспроизводства населения и демографической политики МГУ Владимир Архангельский в беседе с Life объяснил, что люди, состоящие в браке, живут дольше в том числе из-за особой семейной атмосферы.

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По словам эксперта, в таком союзе человек не одинок, партнеры поддерживают друг друга и следят за здоровьем. При этом одиночество негативно влияет на самочувствие и смертность.

Демограф добавил, что не только брак влияет на здоровье, но и наоборот. Люди с проблемами здесь могут просто не вступать в него, поэтому дело не в семейном статусе, а в изначально худшем состоянии.

Специалист подчеркнул, что с детьми похожая ситуация. Наличие малышей может поддерживать здоровье. Социологические исследования показывают, что одним из мотивов долголетия, особенно у женщин, становится желание вырастить их, дождаться внуков и правнуков.

При этом плохое здоровье как раз может помешать продолжению рода. Архангельский уточнил, что данных о смертности по брачному состоянию или числу детей нет, но выборочные исследования фиксируют такую взаимосвязь.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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