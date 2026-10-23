«Иди и смотри!»: Чем скандал с клипом Крида грозит светской львице Карпуть
Милонов отвел Криду роль «идиота, но не провокатора», Бородин назвал певца пострадавшей стороной, а Собчак обрушилась на Карпуть, в магазине которой и был куплен скандальный мерч.
Скандал с Егором Кридом, появившимся в новом клипе в одежде с героем советского фильма «Иди и смотри», принял международный масштаб. Белорусские следователи уже проверяют, есть ли в этой истории реабилитация нацизма. Сам Крид извинился, признавшись, что не знал о фильме, а мишенью критиков стала известная в модных кругах Ольга Карпуть, в магазине которой и был куплен скандальный мерч.
ФЛЁРА И ЕГОР: «НИКОГО ОБИДЕТЬ НЕ ХОТЕЛ»
Егор Крид уже не первый раз попадает в скандалы, несмотря на которые ему регулярно удается собирать крупнейшие стадионы страны. Осенью 2025 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила с «голой вечеринкой» откровенный поцелуй Крида с танцовщицей на концерте в «Лужниках». Летом 2026-го разгорелась «рыцарская война крашей» между Кридом и Ваней Дмитриенко из-за похожего оформления стадионных концертов.
Новый скандал разразился в середине октября после того, как в клипе на песню «Милый ублюдок» Крид появился в лонгсливе с изображением на фоне горящей деревни Флёры Гайшуна, главного героя фильма «Иди и смотри», рассказывающего об ужасах оккупации фашистами Белоруссии. Дизайнеры дорисовали Флёре татуировки и пирсинг, украсив свое творение автоматами и надписью «Маркировка дистанции».
После появления в соцсетях артиста клипа и его фото в этой одежде подписчики обвинили его в глумлении над памятью жертв Великой Отечественной войны. Эту волну подхватили и общественники, после чего Крид спешно извинился, удалил посты и заблюрил в клипе свою одежду.
«Никого обидеть не хотел, про фильм слышу впервые, все кадры с лонгсливом в клипе заблюрены в срочном порядке! Фильм «Иди и смотри» не смотрел и не слышал о нем, поэтому никак не мог знать, что изображение на одежде отсылает к его постеру. Для меня это была просто купленная дизайнерская вещь в магазине, которая висела на полке в свободной продаже. Никакого политического или исторического посыла я в этот образ не вкладывал, просто надел белый лонг на клип. Мне искренне жаль, что этот мой «образ» в клипе кого-то задел», - написал Крид в соцсетях.
При этом он заверил, что «память о Великой Отечественной войне и трагедии, которую пережили люди - для меня священна».
Однако это убедило не всех. Например, та самая Екатерина Мизулина, с которой конфликтовал Крид в прошлом году, назвала случившееся «перебором и глумлением над памятью погибших».
«Сегодня лонгсливы, попытки провести концерты фаната Гитлера в городе, пережившем блокаду, а уже завтра будут продавать шоколадки с лицами замученных детей из Хатыни, Дахау, Собибора. Все это будет продолжаться: идеологи кампании по обнулению исторической памяти не остановятся ни на секунду, слишком много вложено средств и усилий. Государству нужно это осознать и пресекать любые подобные действия на корню», - написала Мизулина в Telegram.
Со своей стороны, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил НСН, что Криду больше подходит «роль идиота, чем провокатора».
«Роль идиота для него здесь более мягкая, чем роль провокатора. Я искренне считаю, что даже какой-то Крид вряд ли может такое специально спровоцировать и вообще понимал, что он делает. Это еще раз показывает, что наши звезды не особо одаренные личности и не особо эрудированные. Но виноваты прежде всего, конечно, те, кто производят эту продукцию. Сам Крид виноват в том, что он ей пользуется, рекламирует. Ответственность должна быть на тех, кто производит. Но сажать в тюрьму, конечно, никого не надо. Я бы взял Крида и производителей, пригласил в кино и заставил посмотреть этот фильм», - указал депутат из культурной столицы.
ОТ СОБЧАК ДО МИНСКА: «СТОЛЕШКА» И РЕАБИЛИТАЦИЯ НАЦИЗМА
После извинений Крида гнев россиян переместился на создателей такой странной одежды. Тем более, что в центре скандала оказалась основатель московского концепт-стора KM20 Ольга Карпуть, имя которой хорошо известно в модной тусовке и частенько появляется на страницах светских СМИ.
Здесь в качестве «культурного гида» выступила журналистка Ксения Собчак, у которой с Карпуть регулярно бывают пикировки.
«Лонг с постером антинацистского фильма «Иди и смотри» (или как он назывался в дропе «Come and See») висел на Столешке четыре месяца. Я уверена, что, проходя мимо, подавляющая часть целевой аудитории КМ20 думала что-то вроде «классный стритвир», «дистопик-вайб» «панк-авангард для Автомойки». В общем, спокойно себе продавался и множился, никого не смущал. Создавался этот лонг супермодными дизайнерами Лукой Саббатом и Loko эксклюзивно для московского бутика в коллаборации с КМ20. И если Loko после просмотра «Иди и смотри» ничего не смутило взять лицо Флёры на фоне горящей Хатыни за вдохновение, то «верховную» Олю Карпуть, на минуточку уроженку Беларуси, должно было насторожить только само упоминание фильма Элема Климова, который тяжело смотреть даже физически от концентрации эмоций, ужасов и боли. (...) Егор Крид в этой ситуации виноват только в том, что через его клип «Милый ублюдок» о существовании этого лонга узнали все», - написала Собчак в соцсетях.
Она также посоветовала Карпуть, «создавая имидж «самой умной на районе», ей действительно быть, а не ларпить».
Любопытно, что и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин усмотрел в сложившейся ситуации вину Карпуть, а Крида назвал «пострадавшей стороной».
«У этой провокации есть конкретные авторы, к которым и должны быть обращены все вопросы. Данный лонгслив - это коллаборация американского бренда Marking Distance и московского концепт-стора КМ20, владелицей которого является Ольга Карпуть. Именно они привезли и продавали эту вещь под видом «эксклюзива». А когда к госпоже Карпуть обратились журналисты за разъяснениями, она просто заблокировала журналистов. Вещь они со своего сайта уже трусливо удалили, но ответственность с них это не снимает», - пригрозил Бородин.
Пока в России обсуждают, кто прав, а кто виноват, власти Белоруссии почти молниеносно отреагировали на случившееся. Генпрокуратура Белоруссии сообщила 23 октября, что клип Крида вызвал большой общественный резонанс, в связи с чем Следственный комитет попросили исследовать эту историю «на наличие признаков разжигания социальной вражды или розни, реабилитации нацизма, отрицания геноцида белорусского народа, а также других преступлений».
Ольга Карпуть закрыла комментарии в своих соцсетях и на момент выхода материала сохраняет молчание.
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