ФЛЁРА И ЕГОР: «НИКОГО ОБИДЕТЬ НЕ ХОТЕЛ»

Егор Крид уже не первый раз попадает в скандалы, несмотря на которые ему регулярно удается собирать крупнейшие стадионы страны. Осенью 2025 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила с «голой вечеринкой» откровенный поцелуй Крида с танцовщицей на концерте в «Лужниках». Летом 2026-го разгорелась «рыцарская война крашей» между Кридом и Ваней Дмитриенко из-за похожего оформления стадионных концертов.

Новый скандал разразился в середине октября после того, как в клипе на песню «Милый ублюдок» Крид появился в лонгсливе с изображением на фоне горящей деревни Флёры Гайшуна, главного героя фильма «Иди и смотри», рассказывающего об ужасах оккупации фашистами Белоруссии. Дизайнеры дорисовали Флёре татуировки и пирсинг, украсив свое творение автоматами и надписью «Маркировка дистанции».

После появления в соцсетях артиста клипа и его фото в этой одежде подписчики обвинили его в глумлении над памятью жертв Великой Отечественной войны. Эту волну подхватили и общественники, после чего Крид спешно извинился, удалил посты и заблюрил в клипе свою одежду.

«Никого обидеть не хотел, про фильм слышу впервые, все кадры с лонгсливом в клипе заблюрены в срочном порядке! Фильм «Иди и смотри» не смотрел и не слышал о нем, поэтому никак не мог знать, что изображение на одежде отсылает к его постеру. Для меня это была просто купленная дизайнерская вещь в магазине, которая висела на полке в свободной продаже. Никакого политического или исторического посыла я в этот образ не вкладывал, просто надел белый лонг на клип. Мне искренне жаль, что этот мой «образ» в клипе кого-то задел», - написал Крид в соцсетях.

При этом он заверил, что «память о Великой Отечественной войне и трагедии, которую пережили люди - для меня священна».

Однако это убедило не всех. Например, та самая Екатерина Мизулина, с которой конфликтовал Крид в прошлом году, назвала случившееся «перебором и глумлением над памятью погибших».

«Сегодня лонгсливы, попытки провести концерты фаната Гитлера в городе, пережившем блокаду, а уже завтра будут продавать шоколадки с лицами замученных детей из Хатыни, Дахау, Собибора. Все это будет продолжаться: идеологи кампании по обнулению исторической памяти не остановятся ни на секунду, слишком много вложено средств и усилий. Государству нужно это осознать и пресекать любые подобные действия на корню», - написала Мизулина в Telegram.

Со своей стороны, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил НСН, что Криду больше подходит «роль идиота, чем провокатора».

«Роль идиота для него здесь более мягкая, чем роль провокатора. Я искренне считаю, что даже какой-то Крид вряд ли может такое специально спровоцировать и вообще понимал, что он делает. Это еще раз показывает, что наши звезды не особо одаренные личности и не особо эрудированные. Но виноваты прежде всего, конечно, те, кто производят эту продукцию. Сам Крид виноват в том, что он ей пользуется, рекламирует. Ответственность должна быть на тех, кто производит. Но сажать в тюрьму, конечно, никого не надо. Я бы взял Крида и производителей, пригласил в кино и заставил посмотреть этот фильм», - указал депутат из культурной столицы.