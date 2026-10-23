Львова-Белова: Детям из Алешек Херсонской области окажут помощь
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что поможет детям из Алешек с получением медпомощи, обеспечением более комфортным временным жильем и всем необходимым. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
По мнению детского омбудсмена, при договоренностях между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом при участии первой леди США Мелании Трамп получилось согласовать гуманитарную операцию в Херсонской области.
Львова-Белова договорилась с коллегой из региона Ириной Кравченко, что та окажет поддержку и сопровождение семьям с несовершеннолетними ребятами, которые решат эвакуироваться из Алешек.
До этого писали, что ВС России введут режим тишины на Херсонском направлении с 27 октября.
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