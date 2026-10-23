СМИ: Танкер с российским дизелем вышел из Приморска и идёт в Нью-Йорк
Танкер с российским дизельным топливом вышел из порта Приморск и направляется в Нью-Йорк, куда должен прибыть 7 ноября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сведения LSEG.
По данным отслеживания судов, это первая партия отечественного топлива, которая следует в Штаты по договоренностям между Москвой и Вашингтоном. Американский президент объявил о сделке в этом месяце, чтобы снизить резко выросшие цены на дизель перед промежуточными выборами 3 ноября.
Также президент США Дональд Трамп приостановил действие отдельных положений нового закона о санкциях против Кремля и пригрозил ЕС запретом на экспорт американского топлива, если европейские страны не увеличат свои чрезвычайные запасы.
По информации LSEG, 22 октября в Приморске на танкер среднего размера «Agioi Fanendes» под флагом Мальты погрузили 40 тыс. метрических тонн дизельного топлива с ультранизким содержанием серы. Ориентировочно, судно прибудет в Соединенные Штаты 7 ноября.
Кто является покупателем и продавцом, пока неизвестно. Партия станет первым импортом из России в США с тех пор, как в 2022-м Джо Байден ввел запрет на ввоз российской нефти и нефтепродуктов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что поставки дизеля из РФ начались и ритмично продолжатся.
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