СМИ: Танкер с российским дизелем вышел из Приморска и идёт в Нью-Йорк

По данным отслеживания судов, это первая партия отечественного топлива, которая следует в Штаты по договоренностям между Москвой и Вашингтоном. Американский президент объявил о сделке в этом месяце, чтобы снизить резко выросшие цены на дизель перед промежуточными выборами 3 ноября.



Также президент США Дональд Трамп приостановил действие отдельных положений нового закона о санкциях против Кремля и пригрозил ЕС запретом на экспорт американского топлива, если европейские страны не увеличат свои чрезвычайные запасы.



По информации LSEG, 22 октября в Приморске на танкер среднего размера «Agioi Fanendes» под флагом Мальты погрузили 40 тыс. метрических тонн дизельного топлива с ультранизким содержанием серы. Ориентировочно, судно прибудет в Соединенные Штаты 7 ноября.



Кто является покупателем и продавцом, пока неизвестно. Партия станет первым импортом из России в США с тех пор, как в 2022-м Джо Байден ввел запрет на ввоз российской нефти и нефтепродуктов.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что поставки дизеля из РФ начались и ритмично продолжатся.

