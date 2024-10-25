«Честная игра»: Путин не стал опровергать отправку военных КНДР в Россию

«Как вы знаете, был ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве, и там есть статья 4. Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело в рамках этой статьи», – подчеркнул глава государства.

Также Путин заявил, что Россия не играет на обострение, этим занимаются «на другой стороне».

«Мы готовы к этому обострению. Подумайте, готовы ли те страны, которые этим занимаются», – добавил он.

СООБЩЕНИЯ О ВОЕННЫХ КНДР И ДОГОВОР О ПАРТНЕРСТВЕ С ПХЕНЬЯНОМ

Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН, а также законодательствами РФ и КНДР.

Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

Национальная разведывательная служба Республики Корея на своем сайте ранее опубликовала спутниковые снимки российских полигонов на Дальнем Востоке, которые были сделаны 16 октября. Утверждается, что на них якобы запечатлено, как солдаты из КНДР проходят подготовку во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске перед отправкой на Украину.