«Честная игра»: Путин не стал опровергать отправку военных КНДР в Россию
Владимир Путин не подтвердил и не опроверг присутствие северокорейских военных в РФ для отправки в зону спецоперации. Власти Украины сообщают о якобы направлении 10 тысяч военных КНДР, а в США заявили, что они станут «мишенями» для ВСУ.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос про сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, назвал спутниковые снимки «серьезной вещью», при этом отметив, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по случаю завершения саммита БРИКС в Казани.
«Снимки – они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», – сказал глава государства, таким образом не подтвердив и не опровергнув факт присутствия военных КНДР.
Кроме того, Путин напомнил про Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.
«Как вы знаете, был ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве, и там есть статья 4. Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело в рамках этой статьи», – подчеркнул глава государства.
Также Путин заявил, что Россия не играет на обострение, этим занимаются «на другой стороне».
«Мы готовы к этому обострению. Подумайте, готовы ли те страны, которые этим занимаются», – добавил он.
СООБЩЕНИЯ О ВОЕННЫХ КНДР И ДОГОВОР О ПАРТНЕРСТВЕ С ПХЕНЬЯНОМ
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН, а также законодательствами РФ и КНДР.
Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Национальная разведывательная служба Республики Корея на своем сайте ранее опубликовала спутниковые снимки российских полигонов на Дальнем Востоке, которые были сделаны 16 октября. Утверждается, что на них якобы запечатлено, как солдаты из КНДР проходят подготовку во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске перед отправкой на Украину.
В свою очередь украинские паблики и власти также заявляют о планах РФ отправить северокорейских военных в зону спецоперации. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Пхеньян планирует отправить 10 тысяч бойцов в зону конфликта. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц 23 октября сообщила, что КНДР отправила в РФ порядка 12 тысяч военных, в том числе «силы специального назначения». При этом там считают, что «тысячи» будут отправлены в Курскую область.
До заявления Путина на БРИКС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что любые утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой». По ее словам, нетрудно понять, «кто и для каких целей инициировал все эти информационные волны».
При этом днем 18 октября в Telegram-канале представительства МИД РФ во Владивостоке появилась ссылка на статью южнокорейского агентства «Yonhap». В публикации говорилось, что, согласно информации, полученной от источников в разведке Южной Кореи, власти КНДР направили 1,5 тысячи военных во Владивосток для их дальнейшей отправки в зону СВО. После в тексте шло слово: «Страшно???». Некоторые пользователи Сети обратили внимание именно на это.
В статье также сообщалось о подготовке второй отправки военных из КНДР. Всего, по данным издания, Северная Корея якобы собиралась отправить на Украину 12 тысяч солдат.
Однако после того, как пост из Telegram-канала представительства МИД РФ стали публиковать российские СМИ, его удалили, а в представительстве МИД РФ во Владивостоке назвали его «ошибкой».
Кроме того, в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» 21 октября была опубликована фотография, на которой видно, как в районе взятого под контроль армией России села Цукурино в ДНР появился флаг КНДР.
«Флаг КНДР поднят на терриконе у недавно освобожденного Цукурино. Наши бойцы вызвали истерику у противника своими действиями», – говорится в сообщении.
Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос, допускает ли он задействование в спецоперации северокорейских военных, заявлял, что Россия о таком «никого не просила» и в этом нет «никакой необходимости».
РЕАКЦИЯ ЗАПАДА И ЮЖНОЙ КОРЕИ
В Южной Корее после появления сообщений об отправке бойцов из КНДР допустили, что направят на Украину оружие и специалистов по северокорейской армии. Агентство NewsPim со ссылкой на источник в южнокорейской разведке отметило, что эксперты могут передать Украине собранные сведения о принципах действий подразделений КНДР, психологии и моральном духе солдат, а также могут собрать новую информацию о действиях северокорейских войск, которая может быть полезна Южной Корее.
Южнокорейский президент Юн Сок Ель 18 октября провел экстренное совещание по безопасности, где поднял вопрос «недавнего перемещения северокорейских войск в Россию». Также офис президента заявил о «серьезной угрозе безопасности» Южной Кореи и международного сообщества.
В Пентагоне 23 октября заявили, что доказательства отправки северокорейских военных в Россию есть, но что они там делают – Вашингтону пока не известно. До этого, 20 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что не может подтвердить информацию о северокорейских военных в зоне СВО.
При этом представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если северокорейские военнослужащие появятся в зоне конфликта, они станут «законной военной целью». По его словам, они станут «мишенями».
«Если они действительно отправятся воевать против Украины, то это будет честная игра, они станут честными мишенями», – сказал он.
В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии доказательств участия северокорейских военнослужащих в конфликте на Украине. При этом Рютте отметил, что НАТО располагает информацией о военной поддержке, которую Россия якобы получает от КНДР.
Американский миллиардер Илон Маск обратил внимание на сообщения о возможной отправке на Украину военных из Южной Кореи для наблюдения за военными КНДР. Он выразил уверенность, что ситуация начала обостряться.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о прибытии военных из КНДР в зону СВО похожи на очередную информационную утку. А военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН отметил, что если в зону СВО прибудут 1,5 тысячи северокорейских военнослужащих, то они существенно не повлияют на ход боевых действий, поскольку такая численность слишком мала, передает «Радиоточка НСН».
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