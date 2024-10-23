СМИ: МИД Германии вызвал главу дипмиссии КНДР из-за якобы поддержки России

Подчеркивается, что поверенный в делах Северной Кореи в Германии также был уведомлен, что Пхеньян якобы занимается «грубым нарушением международного права».

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН заявил, что привлечение 1,5 тысячи северокорейских военнослужащих к участию в спецоперации на Украине существенно не повлияет на ход боевых действий, поскольку такая численность слишком мала, передает «Радиоточка НСН».

