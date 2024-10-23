СМИ: МИД Германии вызвал главу дипмиссии КНДР из-за якобы поддержки России

Министерство иностранных дел ФРГ вызвало главу дипломатической миссии КНДР из-за якобы поддержки России в конфликте на Украине, сообщила газета Spiegel.

Согласно данным, Соединенные Штаты встревожены возможным наземным развертыванием войск Северной Кореи на Украине. В свою очередь немецкий МИД также отреагировал и не стал отмалчиваться, указывается в сообщении.

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Подчеркивается, что поверенный в делах Северной Кореи в Германии также был уведомлен, что Пхеньян якобы занимается «грубым нарушением международного права».

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН заявил, что привлечение 1,5 тысячи северокорейских военнослужащих к участию в спецоперации на Украине существенно не повлияет на ход боевых действий, поскольку такая численность слишком мала, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДГерманияСеверная Корея

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