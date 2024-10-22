Фототроллинг и ответ Сеула: Слухи о бойцах КНДР в России напугали мир

«НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ» ФАКТЫ

При этом накануне Сеть взбудоражила фотография, на которой запечатлен флаг КНДР рядом с флагом РФ в районе освобожденного села Цукурино на покровском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Покровское направление — русский флаг, поднятый на терриконе в районе освобожденного Цукурино. Флаг КНДР — либо фотошоп, либо троллинг», — прокомментировал снимок военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Также 18 октября, в пятницу, в интернете завирусилось первое видео якобы с тренировкой солдат КНДР на Сергеевском полигоне Приморского края, в 35 км от границы России и КНДР. При этом никаких подтверждений, что это именно солдаты из Северной Кореи, нет.

Военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что несмотря на многочисленные слухи, большой вопрос — будут ли солдаты, офицеры из КНДР использоваться в спецоперации.

«Дело в том, что у нас есть возможность использовать их в охране военных и инфраструктурных объектов — железнодорожных линий, мостов, переправ, в обеспечении и обслуживании полигонов... Сейчас вот вторую ветку БАМа – Байкало-Амурской магистрали - нужно охранять от тех же украинских диверсантов, а также наши военные заводы, фабрики, стратегически важные аэродромы, арсеналы, где хранится боекомплект», - порассуждал Попов в беседе с «МК».

При этом Попов также отметил, что серьезным препятствием на военных из КНДР может стать языковой барьер.

«Должен быть отработан хотя бы минимальный словарный запас слов — русских и корейских, чтобы военнослужащие обеих стран могли общаться между собой при выполнении тех или иных задач. Наверное, сейчас как раз и будут этим заниматься. Потому что бытовой язык - это одно, а военно-технический совершенно другое дело», - отметил он.