Фототроллинг и ответ Сеула: Слухи о бойцах КНДР в России напугали мир
Пока в Сети расходятся фото и видео «подтверждения» участия военных из КНДР в СВО на Украине на стороне РФ, в Пхеньяне дают «мягкие» опровержения, а Сеул в ответ уже планирует отравить свою партию солдат на помощь Украине.
Северная Корея опровергла отправку своих военных в Россию для участия в военном конфликте на Украине, сообщило агентство Yonhap. В частности, сотрудник представительства Северной Кореи при ООН заявил, что его делегация не считает нужным комментировать «подобные необоснованные стереотипные слухи», которые очерняют образ КНДР.
По его словам, подобная информация также направлена на то, чтобы подорвать легитимные и дружественные отношения между двумя суверенными государствами.
Это первая публичная реакция со стороны представителей КНДР после того, как южнокорейская разведка сообщила, будто КНДР решила отправить около 12 тысяч военнослужащих участвовать в боевых действиях на Украине.
С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ
Впервые о переброске солдат армии КНДР на Украину для участия в спецоперации на стороне России сообщал ряд западных изданий, включая британскую газету The Guardian.
А 14 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея «фактически включилась» в конфликт Украины и России, помогая Москве. Об этом он рассказал в ежедневном видеообращении.
Однако наибольшую тревогу в западном мире вызвала информация Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), которая 18 октября опубликовала свой доклад о переброске войск КНДР в зону СВО. В частности, в докладе шла речь о 1,5 тысячах северокорейских солдат, которые якобы находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке.
Ведомство сообщало, что переброска военных якобы осуществлялась на четырёх десантных кораблях, сопровождаемых тремя фрегатами Тихоокеанского флота. В качестве доказательств приводятся спутниковые снимки с якобы тренировок спецназа в присутствии главы КНДР Ким Чен Ына, а также радиолокационные портреты кораблей, на которых корейцев вывозили в Россию.
«НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ» ФАКТЫ
При этом накануне Сеть взбудоражила фотография, на которой запечатлен флаг КНДР рядом с флагом РФ в районе освобожденного села Цукурино на покровском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Покровское направление — русский флаг, поднятый на терриконе в районе освобожденного Цукурино. Флаг КНДР — либо фотошоп, либо троллинг», — прокомментировал снимок военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
Также 18 октября, в пятницу, в интернете завирусилось первое видео якобы с тренировкой солдат КНДР на Сергеевском полигоне Приморского края, в 35 км от границы России и КНДР. При этом никаких подтверждений, что это именно солдаты из Северной Кореи, нет.
Военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что несмотря на многочисленные слухи, большой вопрос — будут ли солдаты, офицеры из КНДР использоваться в спецоперации.
«Дело в том, что у нас есть возможность использовать их в охране военных и инфраструктурных объектов — железнодорожных линий, мостов, переправ, в обеспечении и обслуживании полигонов... Сейчас вот вторую ветку БАМа – Байкало-Амурской магистрали - нужно охранять от тех же украинских диверсантов, а также наши военные заводы, фабрики, стратегически важные аэродромы, арсеналы, где хранится боекомплект», - порассуждал Попов в беседе с «МК».
При этом Попов также отметил, что серьезным препятствием на военных из КНДР может стать языковой барьер.
«Должен быть отработан хотя бы минимальный словарный запас слов — русских и корейских, чтобы военнослужащие обеих стран могли общаться между собой при выполнении тех или иных задач. Наверное, сейчас как раз и будут этим заниматься. Потому что бытовой язык - это одно, а военно-технический совершенно другое дело», - отметил он.
ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ
При этом в Кремле назвали противоречивой информацию о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в СВО.
«Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому - много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Тем временем в МИД РФ иронично отреагировали на информацию о том, что Северная Корея могла отправить своих военных на спецоперацию.
В Telegram-канале представительства МИД во Владивостоке опубликовали ссылку на статью южнокорейского агентства Yonhap, где сообщалось о переброске 1500 военных во Владивосток, и сопроводили публикацию комментарием «Страшно???». Однако потом пост был удален.
ДОГОВОР О ПОМОЩИ
Ранее, 8 октября, министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хё допускал отправку регулярных Вооруженных сил Северной Кореи на Украину для поддержки России.
Агентство Yonhap сообщило, что таким образом Ён Хён интерпретировал подписанный Москвой и Пхеньяном договор, похожий на военный союз. Речь идет о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был подписан Россией и Северной Кореей 19 июня 2024 года.
Северокорейское информационное агентство ЦТАК уточняло, что он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
В частности, там есть пункты о том, что при угрозе агрессии Россия и КНДР согласуют меры координации позиций и совместно устранят угрозу, а также создадут систему мер для укрепления оборонного потенциала с целью предотвращения войны и обеспечения мира.
Договор носит бессрочный характер.
Тем временем власти Южной Кореи задумались над возможностью отправки на Украину своих военных специалистов, сообщило издание Newsweek.
Так, представитель северокорейской разведки заявил изданию NewsPim, что Сеул намерен отреагировать на крупный контингент войск Пхеньяна в России, если эта информация подтвердится.
По данным СМИ, персонал из Южной Кореи сможет помочь ВСУ с допросами и переводом северокорейских пленных, а также служить инструкторами и знакомить украинцев с тактикой КНДР.
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