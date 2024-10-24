Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР
Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР после рекомендаций комитета ГД по международным делам.
Так, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что договор «закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства» двух государств. Законодатели подчеркивали неприкосновенность и невмешательство во внутренние дела в рамках партнерства.
Также отмечается, что глобальная цель договора – справедливый многополярный мировой порядок.
Договор должен заменить прежние Договор о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Пхеньянскую и Московскую декларации, подписанные в 2000 и 2001 годах.
Договор о сотрудничестве между Россией и КНДР не представляет угрозы для Южной Кореи, говорил ранее российский лидер Владимир Путин. По его словам, Сеулу не следует беспокоиться, так как документ предусматривает помощь в военной сфере только в случае агрессии в отношении одной из подписавших его сторон.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сотрудничество РФ с КНДР не направлено против третьих стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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