Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Также отмечается, что глобальная цель договора – справедливый многополярный мировой порядок.

Договор должен заменить прежние Договор о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Пхеньянскую и Московскую декларации, подписанные в 2000 и 2001 годах.

Договор о сотрудничестве между Россией и КНДР не представляет угрозы для Южной Кореи, говорил ранее российский лидер Владимир Путин. По его словам, Сеулу не следует беспокоиться, так как документ предусматривает помощь в военной сфере только в случае агрессии в отношении одной из подписавших его сторон.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сотрудничество РФ с КНДР не направлено против третьих стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

