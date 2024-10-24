В МИД опровергли данные о секретных приложениях к договору России и КНДР

Каких-либо секретных приложений к договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей нет. Об этом заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко, пишет РИА Новости.

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Ранее западные СМИ сообщили, что в подписанном Москвой и Пхеньяном соглашении якобы есть секретные пункты.

Комментируя эти сведения, Руденко подчеркнул, что договор открытый, и «никаких приложений в нем нет».

«Там все написано четко и ясно. Время тайных договоров ушло», — подчеркнул замминистра.

Между тем Госдума на пленарном заседании ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КНДРРоссияМИД РФ

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