В МИД опровергли данные о секретных приложениях к договору России и КНДР

В Казани проходит пленарное заседание саммита БРИКС в формате «БРИКС+» Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР СМИ: Услуги связи в России могут подорожать на 15-20 процентов Россия планирует в этом году поставить за рубеж свыше 108 млн тонн сельскохозпродукции Минцифры планирует запустить помощника с ИИ на портале «Госуслуги»