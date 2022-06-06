«Черногорское ухудшение»: Балканские страны не пускают Лаврова на переговоры в Сербию
Соседние с Сербией страны не пропустили самолет Лаврова в Белград, при этом в России допускают разрыв отношений с Черногорией.
Три балканские страны: Болгария, Северная Македония и Черногория 5 июня закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию и отметила, что страны «закрыли очередной канал связи».
«Страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны — участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», - сказала Захарова в эфире итальянского телеканала La7.
Так, Сергей Лавров должен был посетить Сербию с визитом 6-7 июня. Как отмечает сербская газета «Вечерние новости», намеченный визит «оказался под большим вопросом». Планировалось, что глава МИД РФ встретится с президентом страны Александром Вучичем и проведет переговоры со своим сербским коллегой Николой Селаковичем.
О сложностях с визитом главы российской дипломатии заявила и премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Она отметила, что Вучич работает над тем, чтобы встреча состоялась, и «у него целый ряд встреч и с представителями РФ, и с представителями США, и Германии, и ЕС». Брнабич назвала «невероятной» ситуацию, когда президент должен заниматься урегулированием «логистики путешествия министра иностранных дел другой страны». Однако, по ее словам, всему миру важно, чтобы визит состоялся.
«Когда у вас есть посетитель на таком высоком уровне… Наверное, есть что-то, что нам нужно услышать, чтобы подумать, есть какое-то пространство для диалога», — сказала Брнабич в эфире телеканала Pink TV.
Между тем в Twitter-аккаунте МИД Черногории ранее появилась публикация с заявлением главы ведомства Джорджа Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией. На этом фоне научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что разрыв отношений с Черногорией навредит также ближайшему соседу и одному из двух европейских «союзников» РФ – Сербии.
«В отношении России Сербия одна из двух стран, которая не вводит санкции, вместе с Боснией и Герцеговиной благодаря республике Сербской в ее составе. Чем серьезнее будет углубляться кризис у России, тем сложнее будет даваться Сербии - это балансирование: ориентация на ЕС и сохранение отношений с Россией. Но, безусловно, черногорское ухудшение с Россией будет влиять на Сербию», - говорила Соколова.
Тем временем 10 июня в Белград должен прилететь и канцлер Германии Олаф Шольц. Сербская пресса писала, что он угрожает отменить свой визит, если раньше него в республику приедет Сергей Лавров. При этом президент Сербии Александар Вучич заявлял, что отказ Олафа Шольца приехать станет «трагедией».
Администрация президента Сербии, однако, еще никак не комментировала ситуацию с закрытием воздушного пространства Болгарии, Северной Македонии и Черногории для Сергея Лаврова.
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