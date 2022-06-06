«Черногорское ухудшение»: Балканские страны не пускают Лаврова на переговоры в Сербию

О сложностях с визитом главы российской дипломатии заявила и премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Она отметила, что Вучич работает над тем, чтобы встреча состоялась, и «у него целый ряд встреч и с представителями РФ, и с представителями США, и Германии, и ЕС». Брнабич назвала «невероятной» ситуацию, когда президент должен заниматься урегулированием «логистики путешествия министра иностранных дел другой страны». Однако, по ее словам, всему миру важно, чтобы визит состоялся.

«Когда у вас есть посетитель на таком высоком уровне… Наверное, есть что-то, что нам нужно услышать, чтобы подумать, есть какое-то пространство для диалога», — сказала Брнабич в эфире телеканала Pink TV.

Между тем в Twitter-аккаунте МИД Черногории ранее появилась публикация с заявлением главы ведомства Джорджа Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией. На этом фоне научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что разрыв отношений с Черногорией навредит также ближайшему соседу и одному из двух европейских «союзников» РФ – Сербии.