СМИ: Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова по пути в Сербию
Самолет главы МИД России Сергея Лаврова, который направляется в Сербию, не сможет пролететь через воздушное пространство Болгарии, Северной Македонии и Черногории. Об этом сообщила сербская газета «Вечерне новости» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, визит российского министра в Сербию, запланированный на 6-7 июня, «оказался под большим вопросом», «но в этом нет никакой вины официального Белграда», передает ТАСС.
Администрация президента Сербии Александара Вучича не комментирует ситуацию.
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