Лавров встретится с президентом Сербии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале следующей недели посетит Сербию и проведет переговоры с президентом страны Александром Вучичем. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«6-7 июня состоится визит главы российского внешнеполитического ведомства в Республику Сербия. Запланированы встреча с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной Скупщины и Патриархом Сербским», — рассказала дипломат.
Ожидается, что представители России и Сербии обсудят двустороннее политическое и экономическое взаимодействие, а также обменяются мнениями по ситуации на Балканах и актуальным международным проблемам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru