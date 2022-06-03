Лавров встретится с президентом Сербии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале следующей недели посетит Сербию и проведет переговоры с президентом страны Александром Вучичем. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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«6-7 июня состоится визит главы российского внешнеполитического ведомства в Республику Сербия. Запланированы встреча с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной Скупщины и Патриархом Сербским», — рассказала дипломат.

Ожидается, что представители России и Сербии обсудят двустороннее политическое и экономическое взаимодействие, а также обменяются мнениями по ситуации на Балканах и актуальным международным проблемам.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:МИД РФСербияСергей Лавров
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