Лавров встретится с президентом Сербии

«6-7 июня состоится визит главы российского внешнеполитического ведомства в Республику Сербия. Запланированы встреча с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной Скупщины и Патриархом Сербским», — рассказала дипломат.

Ожидается, что представители России и Сербии обсудят двустороннее политическое и экономическое взаимодействие, а также обменяются мнениями по ситуации на Балканах и актуальным международным проблемам.

