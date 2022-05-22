Вучич: Сербия не будет вводить антироссийские санкции как можно дольше

Власти Сербии будут придерживаться решения Совета национальной безопасности страны по невведению ограничительных мер в отношении России, насколько это будет возможно, сообщил сербский лидер Александр Вучич.

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«Наше дело – бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали – решения Совета нацбезопасности, насколько можем и до тех пор, пока можем», - заявил глава государства.

По словам главы республики, на Сербию оказывается огромное давление из-за нежелания поддерживать антироссийские санкции.

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