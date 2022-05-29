Россия по-прежнему будет поставлять газ Сербии

Президенты двух стран коснулись вопросов двусторонних отношений, прежде всего, вопросов расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

«Подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнёрства между Россией и Сербией на основе традиционно тесных связей народов двух стран. Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», — отмечается в официальном сообщении.

Также главы РФ и Сербии обсудили украинский кризис и развитие событий вокруг Косово. Путин и Вучич подтвердили общие намерения проводить последовательное укрепление стратегического партнерства государств.

Ранее в мае глава Сербии заявлял, что на страну оказывается огромное давление из-за нежелания поддерживать антироссийские санкции.

