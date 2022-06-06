Захарова: Закрытие неба для Лаврова - закрытие канала связи

СМИ: Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Лаврова

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