Захарова: Закрытие неба для Лаврова - закрытие канала связи

Страны, закрывшие небо для авиалайнера главы МИД РФ Сергея Лаврова, — Болгария, Северная Македония и Черногория — таким образом закрыли очередной канал связи, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства России Марию Захарову.

СМИ: Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова по пути в Сербию

«Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров», — сообщила дипломат.

Она также гарантировала отсутствие «железного занавеса» со стороны Москвы. Захарова отметила, что подобная риторика характерна для стран-членов Евросоюза.

Как сообщалось, визит российского министра в Сербию, запланированный на 6-7 июня, «оказался под большим вопросом», «но в этом нет никакой вины официального Белграда».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СербияМИД РФСергей ЛавровМария Захарова
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