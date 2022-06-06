Захарова: Закрытие неба для Лаврова - закрытие канала связи
Страны, закрывшие небо для авиалайнера главы МИД РФ Сергея Лаврова, — Болгария, Северная Македония и Черногория — таким образом закрыли очередной канал связи, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства России Марию Захарову.
«Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров», — сообщила дипломат.
Она также гарантировала отсутствие «железного занавеса» со стороны Москвы. Захарова отметила, что подобная риторика характерна для стран-членов Евросоюза.
Как сообщалось, визит российского министра в Сербию, запланированный на 6-7 июня, «оказался под большим вопросом», «но в этом нет никакой вины официального Белграда».
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