Приближают неизбежное: Разрыв дипотношений с Черногорией признали возможным

Разрыв отношений России с Черногорией может стать ожидаемым шагом в рамках европейской интеграции этой страны, хотя и усугубит уже существующий раскол внутри черногорского общества, объяснила научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее в Twitter-аккаунте МИД Черногории появилась публикация с заявлением главы ведомства Джорджа Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией. Вскоре министерство удалило публикации. Посольство РФ в Подгорице направило ноту в протеста.

«Черногория изначально поддерживала все санкции с 2014 года. Хотя во время смены правительства в 2020-м году были надежды, что произойдет сближение с Россией, но фактически никаких шагов, никаких подвижек в развитии двухсторонних отношений не наблюдалось. И после того, как в этом году уже был объявлен импичмент правительству, все говорит о том, что отношения будут еще больше ухудшаться. Черногория сейчас активно выступает против спецоперации России, в крупных городах проходят митинги в поддержку Украины. При этом стоит, конечно, сказать, что раскол самого черногорского общества никуда не ушел, и есть пророссийски настроенные граждане. Но официальный тренд нисходящий. Черногория в 2019 году стала членом НАТО, подала заявку на вступление в Евросоюз, так что свои обязательства по участию в Североатлантическом альянсе и по вступлению ЕС она выполняет», - объяснила Соколова.