Приближают неизбежное: Разрыв дипотношений с Черногорией признали возможным
Разрыв дипотношений с Черногорией возможен, несмотря на наличие пророссийских граждан и политиков в этой стране, отметила в эфире НСН сотрудница ИМЭМО РАН Полина Соколова.
Разрыв отношений России с Черногорией может стать ожидаемым шагом в рамках европейской интеграции этой страны, хотя и усугубит уже существующий раскол внутри черногорского общества, объяснила научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в Twitter-аккаунте МИД Черногории появилась публикация с заявлением главы ведомства Джорджа Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией. Вскоре министерство удалило публикации. Посольство РФ в Подгорице направило ноту в протеста.
«Черногория изначально поддерживала все санкции с 2014 года. Хотя во время смены правительства в 2020-м году были надежды, что произойдет сближение с Россией, но фактически никаких шагов, никаких подвижек в развитии двухсторонних отношений не наблюдалось. И после того, как в этом году уже был объявлен импичмент правительству, все говорит о том, что отношения будут еще больше ухудшаться. Черногория сейчас активно выступает против спецоперации России, в крупных городах проходят митинги в поддержку Украины. При этом стоит, конечно, сказать, что раскол самого черногорского общества никуда не ушел, и есть пророссийски настроенные граждане. Но официальный тренд нисходящий. Черногория в 2019 году стала членом НАТО, подала заявку на вступление в Евросоюз, так что свои обязательства по участию в Североатлантическом альянсе и по вступлению ЕС она выполняет», - объяснила Соколова.
При этом разрыв отношений с Черногорией навредит также ближайшему соседу и одному из двух европейских «союзников» РФ – Сербии.
«Насчет самостоятельности политики Черногории говорить нелегко, на них накладывают обязательства по НАТО и ЕС. Экономическое и людское присутствие России в Черногории остается. Черногория последние годы становится серьезным магнитом для уезжающих из России людей. Но, я думаю, что в нынешних условиях разрыв дипломатических отношений не будет чем-то неожиданным. Ближайший сосед Черногории, Сербия, до последнего времени пытается сохранять отношения с Черногорией, но раскол в самой Черногории вызывает серьезные опасения в Сербии и касается или сербского населения, или той части населения, которая позиционирует себя гражданами независимого черногорского государства. В Черногории принят закон о свободе вероисповедания, который во многом был направлен против Сербской православной церкви. Сербия фундаментально очень вовлечена в черногорские процессы и, конечно, вынуждена ориентироваться на них. В отношении России Сербия одна из двух стран, которая не вводит санкции, вместе с Боснией и Герцеговиной благодаря республике Сербской в ее составе. Чем серьезнее будет углубляться кризис у России, тем сложнее будет даваться Сербии это балансирование: ориентация на ЕС и сохранение отношений с Россией. Но, безусловно, черногорское ухудшение с Россией будет влиять на Сербию», - подытожила Соколова.
Посольство России в Черногории передало РИА Новости, что МИД Черногории утром 19 апреля извинилось за ошибку в публикации об ограничительных мерах. В ведомстве отметили, что публикация была «грубым упрощением» и касалась не уже вступивших в силу мер, а лишь предполагаемых шагов.
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