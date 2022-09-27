Был ли дрон? Иран отверг обвинения США в поставках беспилотников РФ

Вашингтон обвинил Тегеран в поставках дронов России для их использования на Украине. В Иране это отрицают, а Кремль назвал информацию вбросом.

В начале сентября Вашингтон ввел санкции против иранской компании Safiran Airport Services. На другом берегу океана убеждены, что через нее осуществляются поставки беспилотников в Россию для их дальнейшего использования на Украине. Тогда тема не получила широкого обсуждения, но накануне глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что страна хоть и сотрудничает с Москвой в оборонной сфере, но не поставляет в Россию оружие и беспилотники.

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«Мы считаем неправильным для любой стороны отправлять оружие как Украине, так и России. И мы собираемся продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры», - заявил он.

Министр отметил, что Тегеран категорически против любых вооруженных конфликтов, «будь то на Украине, в Йемене или в Палестине».

В Кремле на информацию из США отреагировали лаконично - и скептически. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ее вбросом.

«The Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время», - сказал Песков.

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Экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник Сергей Хатылев убежден, что иранские беспилотники на Украине используются.

«Они совершенно точно есть! И началась эта работа ещё в июле. Там американский «товарищ Салливан» тоже долго на этот счет сомневался, а потом данные их разведки отследили и показали нашу делегацию, когда она в Иране на аэродроме осматривала это технику. Теперь уже подтверждения приходят с украинских фронтов, так что могу сказать: сегодня это всё уже реальность. Разговаривал с некоторыми знакомыми, которые работают в зоне спецоперации, они подтверждают, и говорят о том, что применяют их. Единственное, о количестве ничего сказать не могу», - сказал Хатылев в интервью «МК».

Хатылев уточил что, по сравнению с турецкими «Байрактарами», которые поставляются киевскому режиму, у иранских дронов «Шахид» стоит более мощный двигатель. Система наведения тоже лучше. «Байрактар» наводится с помощью лазерной подсветки, а «Шахид» использует теленаведение, что значительно эффективней.

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Нельзя не отметить, что отношения Москвы и Тегерана сейчас усиливаются на фоне санкционного давления со стороны Запада. Две недели назад Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества.

«Прекрасно, что ШОС объединяет самые разные страны и по географическому положению, и по особенностям внешней политики, не зависящей от давления США и Запада. Сближает их и то, что никто из членов ШОС никакие санкции против России не поддержал, несмотря на колоссальное давление западных стран», - заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший зам генсека ООН, заместитель секретаря Общественной палаты России Сергей Орджоникидзе.

Иного мнения придерживается руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко. В разговоре с НСН он отметил, что вступление Ирана – политический шаг, а не экономический.

«Вступление Ирана в ШОС ни о чем не говорит. Это говорит только о том, что силы, которые руководят Организацией – Россия и Китай – хотят максимально расширить участие в ней самых разных стран. В ней сейчас состоят 8 членов, 4 кандидата. Чем больше будет членов, тем больше будет ощущение, что это могучая организация, которая является оппонентом, альтернативой тому, что существует на Западе», - сказал Малашенко.

В конце июня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что власти Ирана подали заявки на присоединение к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Президент Ирана Эбрахим Раиси тогда заявил, что «геополитическое и геоэкономическое положение Ирана может сделать его стабильным и надежным партнером БРИКС».

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ФОТО: РИА Новости
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