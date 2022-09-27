Был ли дрон? Иран отверг обвинения США в поставках беспилотников РФ

Нельзя не отметить, что отношения Москвы и Тегерана сейчас усиливаются на фоне санкционного давления со стороны Запада. Две недели назад Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества.

«Прекрасно, что ШОС объединяет самые разные страны и по географическому положению, и по особенностям внешней политики, не зависящей от давления США и Запада. Сближает их и то, что никто из членов ШОС никакие санкции против России не поддержал, несмотря на колоссальное давление западных стран», - заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший зам генсека ООН, заместитель секретаря Общественной палаты России Сергей Орджоникидзе.

Иного мнения придерживается руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко. В разговоре с НСН он отметил, что вступление Ирана – политический шаг, а не экономический.

«Вступление Ирана в ШОС ни о чем не говорит. Это говорит только о том, что силы, которые руководят Организацией – Россия и Китай – хотят максимально расширить участие в ней самых разных стран. В ней сейчас состоят 8 членов, 4 кандидата. Чем больше будет членов, тем больше будет ощущение, что это могучая организация, которая является оппонентом, альтернативой тому, что существует на Западе», - сказал Малашенко.

В конце июня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что власти Ирана подали заявки на присоединение к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Президент Ирана Эбрахим Раиси тогда заявил, что «геополитическое и геоэкономическое положение Ирана может сделать его стабильным и надежным партнером БРИКС».

