Песков опроверг информацию о поставках иранских беспилотников в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что издание The Washington Post в последнее время публикует много фейков, сообщает ТАСС.
По его словам, к таким вбросам относится и публикация о якобы поставках иранских беспилотников в Россию для использования на Украине.
«The Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время», - отметил представитель Кремля.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин в ходе визита в Иран не обсуждал вопрос поставок беспилотников, сообщает RT.
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