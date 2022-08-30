Песков опроверг информацию о поставках иранских беспилотников в Россию

По его словам, к таким вбросам относится и публикация о якобы поставках иранских беспилотников в Россию для использования на Украине.

«The Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время», - отметил представитель Кремля.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин в ходе визита в Иран не обсуждал вопрос поставок беспилотников, сообщает RT.