Глава МИД Ирана: Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине
Иран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью изданию Al-Monitor.
Как отметил глава МИД Ирана, у Тегерана есть соглашение об оборонном сотрудничестве с Россией, однако иранская сторона не поддерживает стороны конфликта, что могло бы привести к его продолжению.
«Мы решительно против любой войны <...> И мы также были вовлечены в усилия по достижению мира и прекращения огня на Украине», — заявил Абдоллахиан.
Министр добавил, что Иран считает неправильным поставлять оружие Украине или России, отмечает Газета.ру. При этом Тегеран планирует содействовать разрешению ситуации путем переговоров, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+40 188 / сут.
Умерли
387 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+44 257 / сут.
- Председатель Российского оскаровского комитета покинет свой пост
- В Гидрометцентре пообещали потепление в столичном регионе к концу недели
- Глава МИД Ирана: Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине
- В Запорожье предупредили о возможном наступлении ВСУ в районе Энергодара
- СМИ: Россия и США поддерживают контакты и «успокаивают» друг друга
- Отпущен задержанный во Владивостоке японский консул
- Рябков: Россия не раз предупреждала США о возможных последствиях их политики
- Стало известно, какие изменения ждут пенсионеров в 2023 году
- Microsoft заблокировала для россиян последнее обновление для Windows 11
- СМИ: Рогозин может стать полпредом после референдумов в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru