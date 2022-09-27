Глава МИД Ирана: Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине

Иран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью изданию Al-Monitor.

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Как отметил глава МИД Ирана, у Тегерана есть соглашение об оборонном сотрудничестве с Россией, однако иранская сторона не поддерживает стороны конфликта, что могло бы привести к его продолжению.

«Мы решительно против любой войны <...> И мы также были вовлечены в усилия по достижению мира и прекращения огня на Украине», — заявил Абдоллахиан.

Министр добавил, что Иран считает неправильным поставлять оружие Украине или России, отмечает Газета.ру. При этом Тегеран планирует содействовать разрешению ситуации путем переговоров, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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