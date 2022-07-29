«Тревожный феномен» для Запада: Латинская Америка объединяется вокруг России

Аргентина, Бразилия и Мексика отказались от осуждения спецоперации России на Украине. Об этом сообщается в опубликованной совместной декларации по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки, которая проводится в городе Бразилиа с 25 по 29 июля.



Аргентина, Бразилия и Мексика подчеркнули, что этот вопрос относится к сфере компетенций ООН, а не является предметом форума.

При этом восемь министров обороны из Канады, Колумбии, Эквадора, США, Гватемалы, Гаити, Парагвая и Доминиканской Республики отдельно заявили о своем «резком неодобрении» событий на Украине.

До этого Аргентина, Бразилия и Венесуэла не поддержали антироссийские санкции. Послы этих стран в Москве 23 июля заявили, что санкции лишены смысла, так как бьют по самым незащищенным группам населения, а также влияют на продовольственную безопасность.