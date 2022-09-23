МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации
23 сентября 202223:44
МИД Украины объявил о лишении посла Ирана аккредитации. Об этом сообщает ТАСС.
Также ведомство сообщило о значительном сокращении числа персонала посольства в Киеве.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поручил МИД принять меры в связи с информацией об использовании оружия иранского производства против Украины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru