СМИ: Иран начнет закупать 9 млн кубометров газа у России ежедневно
Иран может в ближайшее время начать закупку около 9 млн кубометров российского газа ежедневно. Об этом сообщает Fars со ссылкой на отчет иранского министерства нефти.
«Иран в рамках соглашения между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией вскоре начнет закупать у России газ для собственных нужд и своповых поставок в другие страны. Объем ежедневных закупок составит 9 млн кубометров газа», — отмечается в материале.
Агентство указывает, что поставки топлива будут идти через Азербайджан. Также планируется, что Иран начнет закупать 6 млн кубометров газа ежедневно для своповых поставок в виде СПГ в другие государства.
Кроме того, летом «Газпром» и Иранская национальная нефтяная компания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки месторождений, реализации СПГ-проектов, постройке газопроводов на $40 млрд, пишет Газета.ру.
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