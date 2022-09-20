СМИ: Иран начнет закупать 9 млн кубометров газа у России ежедневно

«Иран в рамках соглашения между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией вскоре начнет закупать у России газ для собственных нужд и своповых поставок в другие страны. Объем ежедневных закупок составит 9 млн кубометров газа», — отмечается в материале.

Агентство указывает, что поставки топлива будут идти через Азербайджан. Также планируется, что Иран начнет закупать 6 млн кубометров газа ежедневно для своповых поставок в виде СПГ в другие государства.

Кроме того, летом «Газпром» и Иранская национальная нефтяная компания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки месторождений, реализации СПГ-проектов, постройке газопроводов на $40 млрд, пишет Газета.ру.

