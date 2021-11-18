«Буйный сосед Европы»: Добившегося внимания Меркель Лукашенко заподозрили в «вымогательстве»
Президент Белоруссии пытается использовать миграционный кризис для решения вопросов с ЕС и уже добился определенного "признания", полагают эксперты.
Белорусский политолог Андрей Елисеев на своей странице в Facebook, ссылаясь на заявления СМИ министра иностранных дел Эстонии Евы-Марии Лийметс, рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель якобы потребовал отменить санкции, признать свою легитимность на посту главы государства и обеспечить материальную помощь Белоруссии со стороны Евросоюза.
На Украине уже обвинили Меркель в пособничестве Лукашенко. Экс-глава министерства иностранных дел страны Владимир Огрызко заявил, что своим звонком белорусскому президенту она «фактически признала» его легитимность.
Ранее состоялся телефонный разговор Лукашенко и Меркель, в котором они обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе. В итоге лидеры двух стран договорились, что в проблемную зону необходимо направить потоки гуманитарной помощи, решив и дальше сотрудничать по этому вопросу.
В СМИ отмечали, что Лукашенко выдвинул Европе ультиматум, в том числе требуя финансовой поддержки Белоруссии со стороны ЕС.
«ЕС через введение секторальных санкций пытается увеличить расходы Кремля на содержание Беларуси. А Кремль через инструмент нелегальной миграции может пытаться переложить бремя расходов на ЕС. Пинг-понг. По сути, никто – ни Запад, ни Россия, ни тем паче Китай – не желают содержать убыточное предприятие БССР-2. Однако его бессменный руководитель требует от соседей средств на содержание своего ключевого персонала и всех прочих работников предприятия», - заявил политолог Елисеев в своем посте.
Он считает, что есть прямая зависимость между уровнем эскалации миграционной ситуации у границ ЕС и количеством угроз о перекрытии транзита газа и нефти со стороны Белоруссии. Лукашенко уже прямо угрожал Евросоюзу перекрыть транзит в случае введения санкций.
«Чем острее АГЛ (Александр Григорьевич Лукашенко. – прим. НСН) требуются внешние финансовые вливания, а также чем ближе эффект западных экономических санкций, тем решительнее взлетают ставки во внешнеполитическом противостоянии», - считает Елисеев.
Другой белорусский политолог Дмитрий Болкунец, называя Лукашенко «буйным соседом», считает, что он создает много проблем для Европы, и говорит, что, возможно, его скоро сместят с поста президента - причем усилиями внешних игроков.
«Последние несколько месяцев сосед-алкоголик затапливает квартиры соседей с евроремонтом, грозит перерезать провода и трубы, которые проходят через его этаж. Раньше потоп был не очень сильный, но на днях вода дошла до немецкой хозяйки с дорогой техникой. Немецкая хозяйка взялась разобраться с соседом. Но вот беда, она скоро съезжает и в квартиру заедет ее родственник. Чем все закончится никто не знает. Возможно буйного соседа выселят», - поделился он на своей странице в Facebook, намекая на президента Белоруссии и фрау Меркель.
При этом не все политологи так категоричны насчет действий президента Белоруссии. Некоторые наоборот считают, что подобное поведение Лукашенко – «это ответная реакция» на все происходящее в Европе.
«Для белорусских самолетов было необоснованно закрыто небо над Европой. В этих условиях Лукашенко заявил о выходе из договора ОАЭД миссии и, значит, не несет ответственности за действия тех граждан разных стран, которые прибывают в Белоруссию и двигаются к границам ЕС. Россию как всегда необоснованно обвиняют в этой ситуации. Но нам не привыкать», - заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Он считает, что проблему с мигрантами на границе Польши и Белоруссии можно решить только путем переговоров.
«Новое руководство ЕС знает только два дипломатических метода: грозные заявления и санкции. А переговорного процесса, который является основой настоящей дипломатии – нет. Отсутствуют и попытки найти компромисс, который тоже является основным методом реальных, а не демонстративных и пиарящихся политиков. Но, когда это все делается только на основе грозных заявлений и объявлений санкций, то ситуация, вместо того, чтобы решаться – всегда начинает загоняться вглубь и в обострение. Что мы и наблюдаем», - отметил Жарихин.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предложил другой вариант решения проблемы.
«Они (мигранты – пр. редакции) твердо намерены идти в Германию. Соответственно, если они будут находиться в этом промежуточном состоянии, то они начнут замерзать и гибнуть. Если же они пойдут на прорыв границы, то поляки начнут в них стрелять. То есть мы видим, что ситуация патовая, и самое, наверное, реалистичное, что можно сделать - это Германии или властям Европейского союза с помощью белорусских властей вывезти их самолетами из Белоруссии в Германию. По крайней мере, так можно будет спасти большую часть из них», - заявил он.
Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. когда несколько тысяч беженцев собрались у польской границы и, не сумев её пересечь, разбили палаточный лагерь. Президент Польши Анджей Дуда объявил в стране чрезвычайное положение. К границе с Белоруссией были стянуты войска.
Части мигрантов на белорусско-польской границе все-таки удалось прорваться через ограждение, но позднее их поймали. В ходе стояния на границе сообщалось даже о стрельбе. Пострадавшие были как среди беженцев, так и среди польских полицейских: силовики применяли водометы, беженцы бросали в них камни, и одному силовику проломили голову.
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