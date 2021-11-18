«Буйный сосед Европы»: Добившегося внимания Меркель Лукашенко заподозрили в «вымогательстве»

Белорусский политолог Андрей Елисеев на своей странице в Facebook, ссылаясь на заявления СМИ министра иностранных дел Эстонии Евы-Марии Лийметс, рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель якобы потребовал отменить санкции, признать свою легитимность на посту главы государства и обеспечить материальную помощь Белоруссии со стороны Евросоюза.

На Украине уже обвинили Меркель в пособничестве Лукашенко. Экс-глава министерства иностранных дел страны Владимир Огрызко заявил, что своим звонком белорусскому президенту она «фактически признала» его легитимность.

Ранее состоялся телефонный разговор Лукашенко и Меркель, в котором они обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе. В итоге лидеры двух стран договорились, что в проблемную зону необходимо направить потоки гуманитарной помощи, решив и дальше сотрудничать по этому вопросу.

В СМИ отмечали, что Лукашенко выдвинул Европе ультиматум, в том числе требуя финансовой поддержки Белоруссии со стороны ЕС.