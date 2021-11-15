В Белоруссии предложили вывезти мигрантов самолетами в Германию

Ранее агентство БелТА заявило о приближении к польским границам группы беженцев, которые покинули стихийные лагеря. Позднее стало известно, что беженцы на польско-белорусской границе прорвали часть ограждений, к которым Польша стянула войска.



«Они твердо намерены идти в Германию. Соответственно, если они будут находиться в этом промежуточном состоянии, то они начнут замерзать и гибнуть. Если же они пойдут на прорыв границы, то поляки начнут в них стрелять. То есть мы видим, что ситуация патовая, и самое, наверное, реалистичное, что можно сделать - это Германии или властям Европейского союза с помощью белорусских властей вывезти их самолетами из Белоруссии в Германию. По крайней мере, так можно будет спасти большую часть из них», - отметил Дзермант.



По словам политолога, если мигранты останутся в Белоруссии, то для страны расходы на их содержание будут небольшие.



«Мигрантов не так много, их несколько тысяч. Единственное - это расходы на содержание этих людей, на то чтобы их кормить, медицинской помощью обеспечивать. Конечно, это небольшие расходы, но, тем не менее, придется заниматься этой проблемой тоже», - подчеркнул Дзермант.



Белорусский политолог добавил, что для женщин и детей власти предоставили санатории, но они отказываются туда ехать, потому что хотят быстрее попасть в Германию. По его словам, если люди не хотят оставаться, их можно удержать только силой, но Белорусские власти «вряд ли будут их силой удерживать».



«В теплые санатории для женщин и детей не хотят идти, отдавать туда детей, потому что считают, что лучше стоять у границы и ждать, когда их пропустят. Но это очень наивное ожидание», - резюмировал политолог.



Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии обострился восьмого ноября. В Евросоюз попали большие группы нелегальных мигрантов. Некоторых из них удалось поймать. Сообщается о случаях избиения польскими пограничниками беженцев. В ЕС обвинили в сложившейся ситуации Белоруссию и Россию и пообещали ввести санкции против них. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть поставки российского газа в Европу, если ЕС закроет границы.

