Польские силовики открыли огонь по мигрантам
Вдоль линии белорусской границы со стороны Польши раздаются выстрелы, передаёт ТАСС. При этом, как отмечается, белорусские пограничники не вмешиваются в стычки мигрантов с польскими силовиками.
Утром 16 ноября беженцы, скопившиеся на белорусско-польской границе, перешли к активным действиям. Они начали ломать забор и бросать камни в поляков. В результате силовики, состоящие из представителей армии и полиции ПНР, ответили применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.
Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки скопились на белорусско-польской границе 8 ноября. По разным оценкам, их количество от двух до пяти тысяч человек, они живут на улице и пытаются нелегально перебраться на территорию Польши.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+36 818 / сут.
Умерли
258 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 891 / сут.
- Хуснуллин: Обнаруженная под Азовским морем вода оказалась питьевой
- Режиссер монтажа фильма «Разжимая кулаки» получила награду Европейской киноакадемии
- Заболевших COVID-19 после прививки россиян лишат сертификата о вакцинации
- Польские силовики открыли огонь по мигрантам
- Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным миграционный кризис
- В России подтвердили менее 37 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
- В правительстве пообещали тщательно отрабатывать введение QR-кодов на транспорте
- В Москве сократилось количество преступлений
- РФПИ: ВОЗ может одобрить «Спутник V» до конца года
- Россия возобновит авиасообщение с пятью странами с 1 декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru