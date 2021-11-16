Польские силовики открыли огонь по мигрантам

Вдоль линии белорусской границы со стороны Польши раздаются выстрелы, передаёт ТАСС. При этом, как отмечается, белорусские пограничники не вмешиваются в стычки мигрантов с польскими силовиками.

Президент Литвы заявил, что беженцы попадают в Минск из Москвы

Утром 16 ноября беженцы, скопившиеся на белорусско-польской границе, перешли к активным действиям. Они начали ломать забор и бросать камни в поляков. В результате силовики, состоящие из представителей армии и полиции ПНР, ответили применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки скопились на белорусско-польской границе 8 ноября. По разным оценкам, их количество от двух до пяти тысяч человек, они живут на улице и пытаются нелегально перебраться на территорию Польши.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:Мигранты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры