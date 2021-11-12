Белоруссия заявила в ООН о накале ситуации на границе

К границам Белоруссии стягивается военная техника, любая ошибка может привести к трагическим последствиям. Об этом постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил в беседе с РИА Новости.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Польша направила свои войска на границу. При этом в Белоруссии отмечают, что не хотят «нагнетания обстановки».

«Усиление военного компонента на границе наблюдается не только в Польше, но и в Литве. И уже Украина сделала заявление о том, что будут подтянуты дополнительные силы пограничников и военнослужащих к границе с Белоруссией», - рассказал Рыбаков, добавив, что российские и белорусские Воздушно-космические силы (ВКС) уже организовали патруль на границе.