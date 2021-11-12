Белоруссия заявила в ООН о накале ситуации на границе
К границам Белоруссии стягивается военная техника, любая ошибка может привести к трагическим последствиям. Об этом постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Польша направила свои войска на границу. При этом в Белоруссии отмечают, что не хотят «нагнетания обстановки».
«Усиление военного компонента на границе наблюдается не только в Польше, но и в Литве. И уже Украина сделала заявление о том, что будут подтянуты дополнительные силы пограничников и военнослужащих к границе с Белоруссией», - рассказал Рыбаков, добавив, что российские и белорусские Воздушно-космические силы (ВКС) уже организовали патруль на границе.
В начале недели нелегальные мигранты пересекли границу Белоруссии и Польши. Впоследствии их удалось задержать. Сообщается об избиении беженцев польскими пограничниками. Президент Польши объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией. Власти ЕС обвиняют в сложившейся ситуации Москву и Минск и грозятся ввести санкции. В Белоруссии отрицают причастность к случившемуся.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
- В России подтвердили еще 40 123 случая COVID-19 за сутки
- Петербург залучает к себе ресторанный гид Michelin
- Россия предоставит в ЕС документы о совместном признании ковидных паспортов
- В Белоруссии анонсировали выпуск «Спутника V» местного производства летом 2022 года
- Массовым отравлением школьников в Удмуртии займётся СК
- Запасы газа в хранилищах «Газпрома» в Европе снизились до критического уровня
- Крым пригрозил НАТО «не заигрываться» в Черном море
- В Свердловской области могут ввести QR-коды на продажу алкоголя
- Снежный покров в Москве достиг 2 см
- Белоруссия заявила в ООН о накале ситуации на границе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru