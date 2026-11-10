Российские разведчики рассказали, как солдаты ВСУ просили об эвакуации
Солдаты ВСУ в панике просили об эвакуации после потери опорного пункта. Их переговоры по трофейной рации в течение 12 часов слушали разведчики группировки «Центр». Об этом РИА Новости рассказал командир взвода с позывным Сэм.
Он служит в 907-м отдельном разведывательном батальоне 27-й гвардейской мотострелковой дивизии. Военнослужащий уточнил, что после занятия одного из опорных пунктов нашли там радиостанцию и прослушивали переговоры украинских военных с соседней позиции примерно в 40 метрах.
Бойцы ВС РФ слышали, как противник паниковал и просил эвакуацию.
После более чем 12 часов наблюдения, в том числе ночью, российским военнослужащим разрешили отойти. В этот момент украинские военные начали покидать соседние позиции, разведчики поразили отходившего противника.
По информации Сэма, в первом опорном пункте находились шесть бойцов ВСУ, двое ушли, еще четверо попробовали отойти со второго. Всего в результате боя ВС России уничтожили десять противников.
Недавно спецназ Вооруженных сил РФ рассказал, как выбивает украинских боевиков из укрытий.
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