Российские разведчики рассказали, как солдаты ВСУ просили об эвакуации

Он служит в 907-м отдельном разведывательном батальоне 27-й гвардейской мотострелковой дивизии. Военнослужащий уточнил, что после занятия одного из опорных пунктов нашли там радиостанцию и прослушивали переговоры украинских военных с соседней позиции примерно в 40 метрах.



Бойцы ВС РФ слышали, как противник паниковал и просил эвакуацию.



После более чем 12 часов наблюдения, в том числе ночью, российским военнослужащим разрешили отойти. В этот момент украинские военные начали покидать соседние позиции, разведчики поразили отходившего противника.



По информации Сэма, в первом опорном пункте находились шесть бойцов ВСУ, двое ушли, еще четверо попробовали отойти со второго. Всего в результате боя ВС России уничтожили десять противников.



Недавно спецназ Вооруженных сил РФ рассказал, как выбивает украинских боевиков из укрытий.

