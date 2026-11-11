Экономика России потеряла почти 1,5 трлн рублей из-за пьянства граждан
1,5 трлн рублей лишилась за год экономика России из-за пьянства жителей страны, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные профессора Сеченовского университета Андрея Куликова.
По его словам, расходы, вызванные злоупотреблением спиртными напитками, достигают 0,7% ВВП. Прямые затраты системы здравоохранения и убытки, вызванные непосредственно злоупотреблением алкоголем, в 2025 году составили почти 85 млрд рублей. Таковы последствия пьянства для здоровья россиян, расходы на содержание детей, чьи родители оказались лишены родительских прав или погибли из-за алкогольной зависимости.
Также в затраты входят расходы на содержание заключенных, осужденных за преступления в состоянии опьянения, и медицинских вытрезвителей.
При этом потребление этанола на душу населения в стране планомерно сокращается. В настоящее время меньшее количество людей употребляют алкоголь, но те, кто по-прежнему пьет – делают это в больших количествах.
Людям с алкогольной зависимостью и их близким стоит начинать подготовку к новогодним праздникам уже в ноябре. В этот период появляются первые факторы, способные спровоцировать возвращение к спиртному. В ноябре появляются корпоративные приглашения, закупки напитков и разговоры о длинных выходных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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