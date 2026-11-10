Парламентарий напомнил, что предыдущие раунды срывались по решению Киева, хотя технические группы были готовы. По его мнению, существуют различные попытки торпедировать обсуждения со стороны европейцев.



Однако политик надеется, что в этот раз все пройдет конструктивно.



По его словам, точка зрения РФ остается неизменной и открытой: Москва готова обсуждать любые конструктивные предложения с учетом реалий на земле и первопричин конфликта.



Причем позицию США депутат назвал динамической. Такой вывод он сделал из заявлений ряда политиков, которые участвовали в переговорах и, наоборот, не подключались к ним.



Недавно Джаред Кушнер назвал состоявшиеся во вторник в Абу-Даби переговоры конструктивными.

