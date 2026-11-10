В Госдуме раскрыли главную угрозу переговорам в Абу-Даби
Депутат Госдумы Александр Асафов заявил, что переговорам по Украине пытаются помешать извне. Прежде всего, со стороны европейцев. Об этом пишет «ФедералПресс».
Парламентарий напомнил, что предыдущие раунды срывались по решению Киева, хотя технические группы были готовы. По его мнению, существуют различные попытки торпедировать обсуждения со стороны европейцев.
Однако политик надеется, что в этот раз все пройдет конструктивно.
По его словам, точка зрения РФ остается неизменной и открытой: Москва готова обсуждать любые конструктивные предложения с учетом реалий на земле и первопричин конфликта.
Причем позицию США депутат назвал динамической. Такой вывод он сделал из заявлений ряда политиков, которые участвовали в переговорах и, наоборот, не подключались к ним.
Недавно Джаред Кушнер назвал состоявшиеся во вторник в Абу-Даби переговоры конструктивными.
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