Композитор Дранга объяснил высокую стоимость билетов на читку «Лавра»
Композитор постановки «Лавр» Петр Дранга объяснил, почему билеты на читку будущего фильма стоили 100 тыс. рублей. В разговоре с NEWS.ru он объяснил, что зрители их купили, потому что им действительно нужно было попасть на мероприятие.
По мнению Дранги, когда произведение достойно человеческого внимания, нет возможности попасть на такую лабораторию, поскольку билеты раскупают почти сразу.
Композитор уверен, что это важно и нужно людям. Организаторы, подчеркнул автор, не ставили перед собой коммерческой цели. Музыкант добавил, что они хотели познакомить людей с очень сложным произведением «Лавр».
Ранее писали, что режиссером фильма по роману Водолазкина станет Антон Федоров.
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