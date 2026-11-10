Композитор Дранга объяснил высокую стоимость билетов на читку «Лавра»

Композитор постановки «Лавр» Петр Дранга объяснил, почему билеты на читку будущего фильма стоили 100 тыс. рублей. В разговоре с NEWS.ru он объяснил, что зрители их купили, потому что им действительно нужно было попасть на мероприятие.

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По мнению Дранги, когда произведение достойно человеческого внимания, нет возможности попасть на такую лабораторию, поскольку билеты раскупают почти сразу.

Композитор уверен, что это важно и нужно людям. Организаторы, подчеркнул автор, не ставили перед собой коммерческой цели. Музыкант добавил, что они хотели познакомить людей с очень сложным произведением «Лавр».

Ранее писали, что режиссером фильма по роману Водолазкина станет Антон Федоров.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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