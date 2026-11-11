СМИ: США предлагают пересмотреть границы Донецкой и Луганской областей

По данным издания, речь идет об изменении границ Донецкой и Луганской областей. Предложение называют «картографической уловкой». Оно предусматривает изменение административных границ ДНР и ЛНР. Это позволило бы Москве претендовать на полный контроль над областями, при этом Киеву не пришлось бы сдавать остальные города, которые она удерживает.

Журнал отмечает, что у сторон до сих пор сохраняются серьезные разногласия по вопросам территориального контроля, гарантий безопасности и общих условий урегулирования украинского конфликта.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте объяснил, что Киев вряд ли сможет вернуть все свои территории по итогам урегулирования конфликта с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

