СМИ: США предлагают пересмотреть границы Донецкой и Луганской областей
Команда американского лидера Дональда Трампа рассматривает предложение о пересмотре административных границ Украины, сообщает The Economist.
По данным издания, речь идет об изменении границ Донецкой и Луганской областей. Предложение называют «картографической уловкой». Оно предусматривает изменение административных границ ДНР и ЛНР. Это позволило бы Москве претендовать на полный контроль над областями, при этом Киеву не пришлось бы сдавать остальные города, которые она удерживает.
Журнал отмечает, что у сторон до сих пор сохраняются серьезные разногласия по вопросам территориального контроля, гарантий безопасности и общих условий урегулирования украинского конфликта.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте объяснил, что Киев вряд ли сможет вернуть все свои территории по итогам урегулирования конфликта с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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