Мигранты, попавшие в Латвию из Белоруссии, начали протесты

Группа мигрантов, попавших в Латвию из Белоруссии, начала протестовать, чтобы добиться отмены карантина. Об этом сообщил телеканал TV3.



Иностранцы находятся в центре временного содержания "Муцениеки" в Латвии. Беженцы заявили, что сломают забор, за которым их держат.

Центр содержания беженцев в настоящий момент заполнен мигрантами, которые пересекли границу Латвии и Белоруссии. Большая часть мигрантов - граждане стран Ближнего Востока.

Отмечается, что карантин был введен из-за случаев заболевания COVID-19 в центр "Муциниеки". Находящимся здесь беженцам запретили покидать территорию центра.

