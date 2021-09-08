Мигранты, попавшие в Латвию из Белоруссии, начали протесты
Группа мигрантов, попавших в Латвию из Белоруссии, начала протестовать, чтобы добиться отмены карантина. Об этом сообщил телеканал TV3.
Иностранцы находятся в центре временного содержания "Муцениеки" в Латвии. Беженцы заявили, что сломают забор, за которым их держат.
Центр содержания беженцев в настоящий момент заполнен мигрантами, которые пересекли границу Латвии и Белоруссии. Большая часть мигрантов - граждане стран Ближнего Востока.
Отмечается, что карантин был введен из-за случаев заболевания COVID-19 в центр "Муциниеки". Находящимся здесь беженцам запретили покидать территорию центра.
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