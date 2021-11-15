Евросоюз может ввести санкции против аэропорта Минска

Также ограничительные меры могут ввести против гостиницы «Минск» и сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines. Планы по введению санкций в отношении отеля связаны с тем, что там размещают мигрантов.

Как сообщалось ранее, власти Евросоюза обсуждают возможность введения ограничительных мер против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета санкций против Минска из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

