Евросоюз может ввести санкции против аэропорта Минска
Евросоюз не исключает введение ограничений против аэропорта Минска, что станет ответом на ситуацию с мигрантами на границе с Польшей, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
Также ограничительные меры могут ввести против гостиницы «Минск» и сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines. Планы по введению санкций в отношении отеля связаны с тем, что там размещают мигрантов.
Как сообщалось ранее, власти Евросоюза обсуждают возможность введения ограничительных мер против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета санкций против Минска из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.
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