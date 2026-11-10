Овечкин: Болельщики хотят видеть российских хоккеистов на МЧМ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин считает, что фанаты хотели бы видеть сборную России на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде. Слова звездного форварда приводит Ottawa Citizen.

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Нападающий подчеркнул, что если бы премьер североамериканской страны Марк Карни поинтересовался мнением болельщиков, те наверняка поддержали бы участие РФ в турнире. Он пройдет в Эдмонтоне с 26 декабря по 5 января.

Капитан «Вашингтона» объяснил, что, прежде всего, это мысли и решение Карни. Но сам он уверен, что фанаты хотели бы увидеть на льду сильнейших молодых ребят, которые станут будущими звездами и игроками НХЛ.

При этом Овечкин добавил, что решать в итоге не им.

На днях писали, что сборную России включили в расписание МЧМ-2027, и это несмотря на бойкот.

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ФОТО: AP / ТАСС
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