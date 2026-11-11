СМИ: Киев рассчитывает получить от Запада финансирование еще как минимум на 10 лет

Киев рассчитывает на продолжение финансирования Вооруженных сил Украины со стороны Запада, сообщает AFP.

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По данным агентства, Украина планирует получить финансовую поддержку еще как минимум на десять лет для содержания армии численностью 800 тысяч человек. Это необходимо, чтобы «отразить любое нападение со стороны России в будущем».

Ранее стало известно, что дефицит финансирования Украины в 2027 году достигнет €70 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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