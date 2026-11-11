СМИ: Киев рассчитывает получить от Запада финансирование еще как минимум на 10 лет
11 ноября 202601:32
Денис Хоноров
Киев рассчитывает на продолжение финансирования Вооруженных сил Украины со стороны Запада, сообщает AFP.
По данным агентства, Украина планирует получить финансовую поддержку еще как минимум на десять лет для содержания армии численностью 800 тысяч человек. Это необходимо, чтобы «отразить любое нападение со стороны России в будущем».
Ранее стало известно, что дефицит финансирования Украины в 2027 году достигнет €70 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Трамп и Нетаньяху обсудили на повышенных тонах конфликт с Ираном
- Матвиенко призвала не допускать появления мигрантских анклавов
- СМИ: Киев рассчитывает получить от Запада финансирование еще как минимум на 10 лет
- НАБУ: Сотрудники СБУ застрелили высокопоставленного офицера ВСУ
- Экономика России потеряла почти 1,5 трлн рублей из-за пьянства граждан
- СМИ: США предлагают пересмотреть границы Донецкой и Луганской областей
- С комика Сабурова потребовали 100 млн рублей за разрешение на въезд в Россию
- Овечкин: Болельщики хотят видеть российских хоккеистов на МЧМ
- МИД России заявил протест послу Молдавии из-за высылки дипломата
- В Госдуме раскрыли главную угрозу переговорам в Абу-Даби