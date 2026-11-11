СМИ: Киев рассчитывает получить от Запада финансирование еще как минимум на 10 лет

По данным агентства, Украина планирует получить финансовую поддержку еще как минимум на десять лет для содержания армии численностью 800 тысяч человек. Это необходимо, чтобы «отразить любое нападение со стороны России в будущем».

Ранее стало известно, что дефицит финансирования Украины в 2027 году достигнет €70 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

