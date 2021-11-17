В Эстонии назвали условие для остановки кризисом Лукашенко

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал Евросоюзу завершить миграционный кризис, если его власть признают легитимной.

По мнению Лийметс, это является основной целью давления Лукашенко на Евросоюз. «Он хочет, чтобы санкции были отменены, чтобы его признали главой государства», - цитирует главу МИД местный портал ERR.

При этом представитель правительства Германии Штеффен Зайберт ранее в среду заявил, что в ФРГ не признают власть Лукашенко в качестве президента. При этом страна намерена вести переговоры с Лукашенко для проведения гуманитарной помощи мигрантам.

При этом в понедельник, 15 ноября уходящая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель провела телефонные переговоры с Лукашенко. По его словам, он предложил меры по урегулированию ситуации на белорусско-польской границе.

