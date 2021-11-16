Семеро польских полицейских были ранены во время атаки мигрантов

Польская полиция в своём Twitter заявила, что во время столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией получили ранения семеро польских полицейских.

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Правоохранители уточнили, что ущерб был нанесён предметами, которыми в них бросали мигранты. В результате одна из сотрудниц была госпитализирована с ранением головы, а ещё пять полицейских получили повреждения рук и ног.

Ранее польские силовики рассказали, что ещё одного из правоохранителей, «по всей вероятности», ударили неизвестным предметом, проломив ему череп.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия способствует обострению миграционного кризиса на границах Белоруссии и стран ЕС.

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Фото: gpk.gov.by
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