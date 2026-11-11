НАБУ: Сотрудники СБУ застрелили высокопоставленного офицера ВСУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что был убит высокопоставленный офицер военно-морских сил страны сотрудниками СБУ, сообщает РИА Новости.
Это произошло 30 сентября 2026 года в Одессе на Люстдорфской дороге. Застреленным оказался 50-летний капитан первого ранга ВМСУ Александр Тихий. Он был начальником управления логистики ВМС ВСУ.
Нападавший спровоцировал столкновение машин, после чего сделал два выстрела в Тихого. Суд квалифицировал преступление как заказное убийство.
Ранее ФСБ задержала агента СБУ, готовившего убийство сотрудника Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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