С комика Сабурова потребовали 100 млн рублей за разрешение на въезд в Россию

Казахстанский комик Нурлан Сабуров может приехать в Россию, чтобы дать показания по уголовному делу о вымогательстве у него 100 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

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Артист сотрудничает со следствием. Дело пока не передано в суд. Деньги у Сабурова вымогали экс-сотрудник силовых структур и его посредница. В середине октября представители артиста передали им часть суммы, после чего подозреваемых задержали и завели уголовное дело.

Ранее стало известно, что Сабуров получил от аренды дома в России минимум 6 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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