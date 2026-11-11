С комика Сабурова потребовали 100 млн рублей за разрешение на въезд в Россию
Казахстанский комик Нурлан Сабуров может приехать в Россию, чтобы дать показания по уголовному делу о вымогательстве у него 100 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash.
Артист сотрудничает со следствием. Дело пока не передано в суд. Деньги у Сабурова вымогали экс-сотрудник силовых структур и его посредница. В середине октября представители артиста передали им часть суммы, после чего подозреваемых задержали и завели уголовное дело.
Ранее стало известно, что Сабуров получил от аренды дома в России минимум 6 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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