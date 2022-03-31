Национализация по-крымски: В Крыму назвали фамилии украинцев, которых лишат имущества

Простым украинцам конфискация крымской недвижимости не грозит, заверила в эфире НСН Ольга Ковитиди.

Национализация имущества в Крыму коснется только украинских олигархов и политиков, которые финансируют кровопролитие в своем государстве, простых граждан она не затронет, заявила сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне глава Крыма Сергей Аксенов предложил национализировать на территории России имущество украинских олигархов и политиков, поддержавших «нацизм и киевский режим». Ольга Ковитиди отметила, что простые украинцы могут быть спокойны за свою недвижимость в Крыму.

«Институт собственности даже в период "Крымской весны" никем не нарушался. Имуществу простых граждан Украины и граждан других государств, которое находится на территории Крыма, ничего не грозит, они могут быть спокойны. Меры будут приниматься только в отношении имущества олигархов, которые сегодня причастны ко всем злодеяниям, происходящим на территории Украины. Лица, финансирующие украинский режим, являются пособниками кровопролития, которое сегодня происходит на Украине», - сказала Ковитиди.
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По ее словам, Россия не будет поступать так, как поступила Украина, власти которой приняли решение о национализации всей российской собственности на территории страны.

«В начале марта Верховная рада приняла закон о национализации российской собственности на территории Украины. Россия не будет поступать так же, как поступает украинский режим. Россия не сделала этого в 2014 году, не сделает и сегодня. Однако необходимо понимать, что в Крыму никто не позволит украинским преступникам переоформлять свое имущество и эксплуатировать его в последующем», - отметила Ковитиди.
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При этом сенатор напомнила, что имущество трех высокопоставленных лиц Украины будет совсем скоро национализировано. Ковитиди подчеркнула, что список украинских олигархов, для национализации их собственности, будет пополняться.

«Сегодня мы можем уже твердо сказать, что, помимо президента Украины, в этом списке есть имущество председателя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, имущество председателя Национального банка Кирилла Шевченко, а также имущество председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. Этот список будет пополняться и дальше», - резюмировала Ковитиди.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подписал закон об изъятии российской собственности на территории страны. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что изъятие Украиной собственности России и ее резидентов является агонией режима Владимира Зеленского, квартиру которого в Ялте прямо сейчас забирать не обязательно.

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