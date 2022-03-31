Национализация по-крымски: В Крыму назвали фамилии украинцев, которых лишат имущества

При этом сенатор напомнила, что имущество трех высокопоставленных лиц Украины будет совсем скоро национализировано. Ковитиди подчеркнула, что список украинских олигархов, для национализации их собственности, будет пополняться.

«Сегодня мы можем уже твердо сказать, что, помимо президента Украины, в этом списке есть имущество председателя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, имущество председателя Национального банка Кирилла Шевченко, а также имущество председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. Этот список будет пополняться и дальше», - резюмировала Ковитиди.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подписал закон об изъятии российской собственности на территории страны. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что изъятие Украиной собственности России и ее резидентов является агонией режима Владимира Зеленского, квартиру которого в Ялте прямо сейчас забирать не обязательно.

