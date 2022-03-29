Зеленский и Трюдо обсудили дальнейшие санкции против РФ
29 марта 202200:55
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие санкции против РФ, передает ТАСС.
Кроме того, стороны обговорили шаги поддержки Украины, в том числе гуманитарную, финансовую и военную помощь.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru