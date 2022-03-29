Зеленский и Трюдо обсудили дальнейшие санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие санкции против РФ, передает ТАСС.

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Кроме того, стороны обговорили шаги поддержки Украины, в том числе гуманитарную, финансовую и военную помощь.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:КанадаВладимир Зеленский
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