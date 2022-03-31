СМИ: В Крыму национализируют квартиру Зеленского

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму планируют национализировать. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в крымском правительстве.

Аксенов рассказал о собственности высокопоставленных украинских чиновников в Крыму

Отмечается, что апартаменты Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой включат в список имущества украинских политиков, которое подпадает под национализацию. Перечень подготовят уже на этой неделе, окончательное решение по нему примет парламент Крыма, пишет РИА ФАН.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил изъять находящееся на полуострове имущество олигархов и политиков, поддерживающих киевский режим. До этого Зеленский подписал указ о конфискации российских активов на Украине, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ИмуществоКрымВладимир Зеленский
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