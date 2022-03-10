«Куда она денется?»: В Совфеде рассказали, когда конфискуют квартиру Зеленского в Ялте
Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал «агонией» решение Украины о конфискации российского имущества, сравнив его с «булавочными уколами».
Изъятие Украиной собственности России и ее резидентов является агонией режима Зеленского, квартиру которого в Ялте прямо сейчас забирать не обязательно, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, утверждающий принудительную конфискацию российской собственности. В начале марта власти Ялты напомнили Зеленскому, что у него есть «прекрасная квартира» в этом городе.
«Я не считаю, что этой квартирой надо заниматься. Ну куда она денется? Не думаю, что это надо делать прямо сегодня и срочно. Придет время и, возможно, она будет изъята», - сказал Цеков.
При этом он сравнил с «булавочными уколами» конфискацию Украиной российской собственности.
«Это агония режима Зеленского, которая свидетельствует о крахе украинского государства. Если оценивать, какой вред это наносит нам, то это булавочные уколы, не более. Кто-то, конечно, теряет собственность, ему обидно, но, я думаю, что эти потери временные, и она будет возвращена. На протяжении всего своего существования в качестве независимого государства они изымали нашу общую историю, наш язык, изымали из памяти великие дела наших предков. Не думаю, что на это надо сильно реагировать. Закончится специальная военная операция и, я думаю, через какое-то время Украина будет совсем другим государством. И дружеские отношения между Украиной и Россией восстановятся, хотя, конечно, на это уйдет много времени», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По данным СМИ, жена Владимира Зеленского в 2013 году приобрела в Ливадии элитный трёхкомнатный пентхаус площадью более 120 кв. м. Из квартиры, расположенной в 150 метрах от Ливадийского дворца, открывается вид на море и горы.
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