«Куда она денется?»: В Совфеде рассказали, когда конфискуют квартиру Зеленского в Ялте

Изъятие Украиной собственности России и ее резидентов является агонией режима Зеленского, квартиру которого в Ялте прямо сейчас забирать не обязательно, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, утверждающий принудительную конфискацию российской собственности. В начале марта власти Ялты напомнили Зеленскому, что у него есть «прекрасная квартира» в этом городе.