Bloomberg: В Великобритании временно национализируют «дочку» «Газпрома»

Правительство Великобритании планирует временно национализировать «дочку» «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Retail. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Заложники газовой заслонки». Экс-министр назвал причины «дерусификации» экономики Польши

Так, по данным источника, отдел розничных поставок компании, обладающий более чем 30 тысячами бизнес-клиентов, может подпасть под «специальный режим управления» Лондона.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭнергетикакомпанияВеликобританияРоссияГазпром
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры