Bloomberg: В Великобритании временно национализируют «дочку» «Газпрома»

Так, по данным источника, отдел розничных поставок компании, обладающий более чем 30 тысячами бизнес-клиентов, может подпасть под «специальный режим управления» Лондона.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта.