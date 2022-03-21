Bloomberg: В Великобритании временно национализируют «дочку» «Газпрома»
Правительство Великобритании планирует временно национализировать «дочку» «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Retail. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Так, по данным источника, отдел розничных поставок компании, обладающий более чем 30 тысячами бизнес-клиентов, может подпасть под «специальный режим управления» Лондона.
Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта.
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