В Крыму допустили национализацию украинских отелей

В Крыму возможна национализация отелей, которые принадлежат украинским предпринимателям, поддерживающим киевский режим. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

На Украине начали национализацию тысяч российских вагонов

Он добавил, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что изъятие Украиной собственности России и ее резидентов является агонией режима Владимира Зеленского, квартиру которого в Ялте прямо сейчас забирать не обязательно.

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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:КиевУкраинаОтелиСергей АксеновКрым
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