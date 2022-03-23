В Крыму допустили национализацию украинских отелей

Он добавил, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что изъятие Украиной собственности России и ее резидентов является агонией режима Владимира Зеленского, квартиру которого в Ялте прямо сейчас забирать не обязательно.