«Бок о бок с Путиным»: Что стоит за уходом Кудрина из Счетной палаты
Песков назвал «неизбежными» новые пересечения президента с Кудриным, тот объяснил «решение 25-летия» заботой о людях, а Матвиенко пошутила про «топ Яндекса».
Политический тяжеловес, бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин покинул госслужбу. Совет Федерации в среду досрочно освободил Кудрина с поста главы Счетной палаты, который он занимал с весны 2018-го. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на уход Кудрина «не эмоционально», а спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала ему успехов в «Яндексе», переход в который пока не подтвержден.
БОК О БОК С ПРЕЗИДЕНТОМ
Слухи о переходе Кудрина в «Яндекс» появились в середине сентября, однако тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг их, рекомендовав журналистам пользоваться надежными источниками информации.
Тем не менее, 29 ноября Кудрин подтвердил, что уходит из Счетной палаты.
«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке», - написал Алексей Леонидович в Telegram.
Совфед 30 ноября досрочно освободил Кудрина от должности, при этом Дмитрий Песков рассказал о реакции на это Путина.
«Они (Путин и Кудрин – прим. НСН) действительно бок о бок работали не одно десятилетие. Но сам Кудрин, как вы знаете, в своем заявлении отметил, что имеет ввиду дальше уже сосредотачиваться на крупных проектах, которые касаются большого количества людей, поэтому так или иначе какие-то пересечения с государством будут иметь место неизбежно», - сказал Песков.
Отвечая на вопрос, насколько эмоционально президент отреагировал на прошение Кудрина об отставке, представитель Кремля сказал, что «в таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции».
СМИ отправляют Кудрина на работу в «Яндекс», правда, сам он еще не подтвердил эту информацию.
«Я пока воздержусь. Несколько дней будет на то, чтобы собраться с мыслями», - сказал он в этой связи РИА Новости.
При этом невольным инсайдером выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пошутившая о будущем Кудрина.
«Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем», — сказала она на заседании верхней палаты парламента.
ОТ ЧУБАЙСА ДО ИЗРАИЛЯ
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН назвал Кудрина «бухгалтером» и припомнил ему «перепутанные триллионы с миллиардами».
«Кудрин по своему типу является "бухгалтером", это то, что нужно для Счетной палаты. Поэтому Счетная палата работала достаточно эффективно. Если нужно было какие-то вопросы рассматривать более углубленно, всегда это можно было сделать, были подробные отчеты. Однажды они перепутали миллиарды с триллионами, но это все было в электронном виде и они быстро исправились», - сказал Делягин.
Со своей стороны, член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в апрельской беседе с НСН подверг сомнению прогноз Кудрина о снижении ВВП.
«Кудрин сейчас будет пытаться сделать вид, что ничего страшного не произошло, сильного спада экономики не будет, и нет ничего критического в том, что у нас заморозили 61% резервов», - отмечал Жуковский.
В 1990-е годы Кудрин работал вместе с Анатолием Чубайсом, покинувшим весной Россию.
Дмитрий Песков говорил тогда, что Кремль не имеет «ни возможности, ни желания» следить за дальнейшей судьбой Чубайса. При этом вскоре стало известно, что силовики проверяют Чубайса и его окружение на причастность к коррупционным схемам.
Примерно в это же время, в конце мая своих постов лишились зять экс-президента страны Бориса Ельцина Валентин Юмашев и Алексей Кудрин, ушедший с должности декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), которую он занимал с 2011 года.
В начале апреля Кудрин опроверг появившиеся в СМИ слухи об эмиграции в Израиль, в конце апреля он анонсировал новый визит в эту страну с целью «пресечь слухи до их появления».
«С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения, я снова буду в Израиле — еду на ранее запланированные медицинские консультации», — отметил тогда Алексей Леонидович.
В конце июля представители КПРФ попросили ФСБ проверить поездки Кудрина в Израиль, заподозрив того в возможном нарушении закона о гостайне, но, вроде бы, обошлось.
На фоне отставки Кудрина с поста главы Счетной палаты СМИ утверждают, что его заменит первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Однако пока эту информацию официально никто не подтвердил.
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