«Бок о бок с Путиным»: Что стоит за уходом Кудрина из Счетной палаты

БОК О БОК С ПРЕЗИДЕНТОМ

Слухи о переходе Кудрина в «Яндекс» появились в середине сентября, однако тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг их, рекомендовав журналистам пользоваться надежными источниками информации.

Тем не менее, 29 ноября Кудрин подтвердил, что уходит из Счетной палаты.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке», - написал Алексей Леонидович в Telegram.

Совфед 30 ноября досрочно освободил Кудрина от должности, при этом Дмитрий Песков рассказал о реакции на это Путина.

«Они (Путин и Кудрин – прим. НСН) действительно бок о бок работали не одно десятилетие. Но сам Кудрин, как вы знаете, в своем заявлении отметил, что имеет ввиду дальше уже сосредотачиваться на крупных проектах, которые касаются большого количества людей, поэтому так или иначе какие-то пересечения с государством будут иметь место неизбежно», - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, насколько эмоционально президент отреагировал на прошение Кудрина об отставке, представитель Кремля сказал, что «в таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции».

СМИ отправляют Кудрина на работу в «Яндекс», правда, сам он еще не подтвердил эту информацию.

«Я пока воздержусь. Несколько дней будет на то, чтобы собраться с мыслями», - сказал он в этой связи РИА Новости.

При этом невольным инсайдером выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пошутившая о будущем Кудрина.

«Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем», — сказала она на заседании верхней палаты парламента.