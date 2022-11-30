Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты

Совет Федерации РФ освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале Совфеда.

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Ранее верхняя палата парламента получила представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина с поста главы СП, напоминает РИА ФАН.

Накануне сам Кудрин сообщил, что решил оставить должность и сосредоточиться на проектах, которые связаны с развитием частных инициатив, пишет Ura.ru. Чиновник возглавлял Счетную палату с 2018 года.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Совет Федерации РФСчетная ПалатаАлексей Кудрин
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