Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты

Ранее верхняя палата парламента получила представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина с поста главы СП, напоминает РИА ФАН.

Накануне сам Кудрин сообщил, что решил оставить должность и сосредоточиться на проектах, которые связаны с развитием частных инициатив, пишет Ura.ru. Чиновник возглавлял Счетную палату с 2018 года.

