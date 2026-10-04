СМИ: Мерц приехал в Киев с необъявленным визитом

Кабмин разрешил учитывать поставки топлива на АЗС в нормативе продаж на бирже Число рейсов по Севморпути в сентябре выросло на 46% На месте пожара на Краснозаводском химзаводе нашли пять тел Определены требования к маркетплейсам для госзакупок Названы шесть стран, в которые можно въехать по внутрироссийскому паспорту