СМИ: Мерц приехал в Киев с необъявленным визитом
В украинскую столицу Киев с необъявленным визитом прибыли федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и немецкий министр экономики Катарина Райхе. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что они приехали утром 4 октября. Известно, что кроме министра экономики Германии Мерца также сопровождает экономическая делегация.
В августе на Украину с необъявленным визитом уже приезжал глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. До этого, в мае, страну для обсуждения вопросов производства вооружений посетил министр обороны Германии Борис Писториус. Позже он заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить беспилотники с дальностью полета до 1,5 тысячи километров.
Ранее Фридрих Мерц заявил, что набирающая популярность оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» пользуется поддержкой России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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