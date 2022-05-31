«Майский исход»: Юмашев, Кудрин и Татулова синхронно лишились постов

В последние два дня весны в России грянули сразу три громких отставки известных людей, известных своими либеральными взглядами.

В их числе оказались зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев, экс-министр финансов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин, а также общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова.

При этом утверждается, что это не спонтанные отставки и случились они не сегодня, только информация о них по удивительному совпадению почему-то появилась в СМИ лишь накануне 1 июня.

ТАТУЛОВА: «РАЗОШЛИСЬ ВО ВЗГЛЯДАХ»

Владелица сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова заявила 31 мая Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что досрочно сложила полномочия общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса.

«Ничего не случилось, нет никакой катастрофы, у меня всё в порядке. Уход с поста омбудсмена - плановое, продуманное решение, не эмоциональное. Заявление в апреле было написано уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову, мы с ним разговаривали. (…) Последние 3–4 месяца я не чувствовала абсолютно своей эффективности на этой работе. Мне кажется, правильно не заниматься тем, в чём ты не чувствуешь себя результативным», - сказала Татулова.

При этом она заявила, что находится в России и будет продолжать вести здесь свой бизнес.

«Непременно, буду тратить на это всё своё освободившееся от общественной деятельности время. Я предприниматель, а не политик и не чиновник», - подчеркнула собеседница НСН.

Вместе с тем Татулова дала большое интервью Forbes, в котором рассказала о разногласиях с государством, давлении на нее и отношению к уехавшим из страны коллегам.

«Наверное, должна какая-то другая конфигурация сложиться в системе взаимоотношений власти и малого и среднего бизнеса. Или на этом месте нужен кто-то другой, более эффективный или более позитивный человек, желательно в каске, без семьи, детей и без собственного бизнеса. Потому что давление сейчас на меня оказывается такое, что моя деятельность стала попросту опасна и для меня, и для моих близких. Подробности не готова рассказывать пока. (..) Мне кажется, мы совсем разошлись во взглядах с государством на то, что надо делать», - призналась теперь уже экс-омбудсмен.

При этом она призналась, что не осуждает тех, кто покинул Россию на фоне событий на Украине.

«Я не осуждаю никого, кто уехал по каким бы то ни было соображениям. Как не осуждаю и тех, кто не уехал. Считаю это личным выбором каждого. Для меня это не определяет ни человеческие качества, ни профессиональные, ни гражданскую позицию, не стирает заслуги человека. Могу решать только за себя. Я считаю, что полезна своей стране здесь и сейчас», - подчеркнула Татулова.