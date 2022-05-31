«Майский исход»: Юмашев, Кудрин и Татулова синхронно лишились постов
СМИ вспоминают историю Чубайса в контексте отставки Юмашева, Кудрину приписывают «Бард колледж», а у Татуловой «катастрофы нет».
В последние два дня весны в России грянули сразу три громких отставки известных людей, известных своими либеральными взглядами.
В их числе оказались зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев, экс-министр финансов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин, а также общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова.
При этом утверждается, что это не спонтанные отставки и случились они не сегодня, только информация о них по удивительному совпадению почему-то появилась в СМИ лишь накануне 1 июня.
ТАТУЛОВА: «РАЗОШЛИСЬ ВО ВЗГЛЯДАХ»
Владелица сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова заявила 31 мая Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что досрочно сложила полномочия общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса.
«Ничего не случилось, нет никакой катастрофы, у меня всё в порядке. Уход с поста омбудсмена - плановое, продуманное решение, не эмоциональное. Заявление в апреле было написано уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову, мы с ним разговаривали. (…) Последние 3–4 месяца я не чувствовала абсолютно своей эффективности на этой работе. Мне кажется, правильно не заниматься тем, в чём ты не чувствуешь себя результативным», - сказала Татулова.
При этом она заявила, что находится в России и будет продолжать вести здесь свой бизнес.
«Непременно, буду тратить на это всё своё освободившееся от общественной деятельности время. Я предприниматель, а не политик и не чиновник», - подчеркнула собеседница НСН.
Вместе с тем Татулова дала большое интервью Forbes, в котором рассказала о разногласиях с государством, давлении на нее и отношению к уехавшим из страны коллегам.
«Наверное, должна какая-то другая конфигурация сложиться в системе взаимоотношений власти и малого и среднего бизнеса. Или на этом месте нужен кто-то другой, более эффективный или более позитивный человек, желательно в каске, без семьи, детей и без собственного бизнеса. Потому что давление сейчас на меня оказывается такое, что моя деятельность стала попросту опасна и для меня, и для моих близких. Подробности не готова рассказывать пока. (..) Мне кажется, мы совсем разошлись во взглядах с государством на то, что надо делать», - призналась теперь уже экс-омбудсмен.
При этом она призналась, что не осуждает тех, кто покинул Россию на фоне событий на Украине.
«Я не осуждаю никого, кто уехал по каким бы то ни было соображениям. Как не осуждаю и тех, кто не уехал. Считаю это личным выбором каждого. Для меня это не определяет ни человеческие качества, ни профессиональные, ни гражданскую позицию, не стирает заслуги человека. Могу решать только за себя. Я считаю, что полезна своей стране здесь и сейчас», - подчеркнула Татулова.
ЮМАШЕВ: «ПОЧТИ КАК ЧУБАЙС»
30 мая стало известно, что Валентин Юмашев покинул пост советника президента РФ Владимира Путина.
«Это была его инициатива. Я это знаю от него», — сказала ТАСС заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмила Телень.
В беседе с РИА Новости она уточнила, что Юмашев не является советником Путина еще с апреля.
«Он занимал пост советника президента на общественных началах. С апреля он не является советником, и ушел он с этого поста по своему желанию», - утверждает Телень.
В справке о Юмашеве, подготовленной «Коммерсантом», отмечается, что он входил в предвыборный штаб первого президента РФ Бориса Ельцина, возглавлял администрацию главы государства и женился на дочери Ельцина Татьяне.
При этом издание напоминает, что в конце марта Владимир Путин освободил с поста спецпредставителя президента по устойчивому развитию Анатолия Чубайса, в свое время также работавшего главой ельцинской администрации.
Вскоре СМИ заметили экс-главу «Роснано» в Турции, а в конце апреля он вышел из совета директоров АФК «Система», в котором состоял с июня 2020 года. Позже журналисты выяснили, что Чубайс находится в Италии и не намерен возвращаться в Россию для дачи показаний по делу о краже имущества, по которому он проходит потерпевшим.
В начале мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что об отъезде Чубайса за границу давно известно, добавив, что «мы не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса».
Между тем 28 мая ТАСС сообщил, что силовики проверяют данные о скрытых счетах Чубайса в банках Европы.
«Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», — рассказал источник агентства.
КУДРИН: «НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ДЕКАН?»
Третьим человеком, об отставке которого случайно стало известно в последние дни мая, стал экс-министр финансов Алексей Кудрин, занимающий сейчас должность председателя Счетной палаты.
Кудрин покинул пост декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который занимал с 2011 года.
Соответствующее сообщение обнародовал 30 мая сам вуз. При этом в СПбГУ отметили, что Кудрин решил оставить пост декана еще 13 мая, когда заявил о нежелании участвовать в новых выборах декана факультета.
В контексте этой отставки СМИ напоминают, что в июне 2021 года Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» американский университет Bard College, с которым СПбГУ сотрудничал с 1990 года. Вскоре российский вуз прекратил это сотрудничество.
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